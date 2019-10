“Ik ben pas blij als Musis iedere avond bovenaan de uitgaanslijst van Arnhemmers staat”.

Als popprogrammeur heeft ze een brede achtergrond in muziek en door de groei van het aantal popconcerten in Musis is haar expertise meer dan welkom. ‘Arnhem is op alle fronten rijk aan cultuur: de bevolkingsopbouw is rijk aan diversiteit en Arnhem is een stad van makers, met veel culturele instellingen. Musis is uniek in de regio met een capaciteit in de Parkzaal van 1700 staand.’, aldus Schimscheimer.



Masja wil de komende jaren een programma neerzetten dat een afspiegeling is van de stad en wil verbindingen met verschillende bevolkingsgroepen leggen. Denk aan de grote Turkse gemeenschap in Arnhem of de LHBTI-community.



'Musis & Stadstheater Arnhem verbindt Arnhem met de rijkdom van kunst en cultuur, want cultuur maakt gelukkig. In onze twee huizen vertellen wij al meer dan 150 jaar oude en nieuwe verhalen: door muziek, theater en dans. We koesteren onze geschiedenis: Musis is de oudste actieve concertzaal van Nederland. We omarmen ook een nieuw en inclusief programma, gemaakt door gevestigde en jonge creatieve makers. Kunst en cultuur zijn altijd in beweging, daarom verleggen ook wij voortduren onze grenzen. Zo formuleren kunst en cultuur in onze huizen een antwoord op de actualiteit. Musis & Stadstheater verbindt zich met thuisstad Arnhem door bijzondere samenwerkingen en voor bedrijven door te dienen als eventlocatie en als hart van de bruisende businessclub ‘De Cultuurclub’.'

