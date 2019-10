Wat doet deze gouden zeecontainer in Ede?

door Joukje Valkenburg - Beiboer

De omgebouwde zeecontainer is onderdeel van een internationaal kunstproject van de Amerikaanse kunstenaar Amar Bahshi. In onder meer Berlijn, New York, Mexico en Gaza-Stad staat dezelfde 'portals'. In Nederland staat er maar een, dat is deze in Ede.

Oog in oog

Bezoekers die instappen, worden meegenomen naar een andere plek op de wereld. Via een live videoverbinding komen ze oog in oog te staan met bijvoorbeeld studenten in Amerika of vluchtelingen in Syrië.

'Als je verbaasd en verwonderd wilt worden door iets wat je zelf nooit had kunnen bedenken, ben je hier op de goede plek', zegt projectleider Ron van der Sterren.

Kunstenares Annick Gaarthuis en ICT'er Wesley de Haas namen een kijkje in de Edese portal. Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Kansen voor kunstenaars, wetenschappers en scholen in de regio

De zeecontainer-portal is bedoeld om de Edese en Wageningse kunst, cultuur en wetenschap te stimuleren. Deelnemers praten met anderen over cultuurverschillen, wereldwijde problemen rondom voedsel of schuiven aan voor een 'gezamenlijke' maaltijd.

Voor kunstenaars en wetenschappers is de portal een platform om nieuwe ideeën op te doen, contacten te leggen en kennis met elkaar te delen.

'Voor kinderen en middelbare scholieren biedt de portal vooral cultuureducatieve kansen', zegt cultuurmakelaar Els van de Groep, die ook bij de opening aanwezig was. 'Ik denk echt dat het van toegevoegde waarde kan zijn.' Kinderen hier kunnen van kinderen aan de andere kant van de wereld leren, stelt ze. 'Hoe verschilt onze cultuur met die van jullie.'

Gratis bezoeken

De container staat de komende twee jaar op verschillende plekken in Ede en Wageningen. Tot en met januari kunnen mensen naar het Akoesticum in Ede komen. Op bevrijdingsdag, 5 mei, staat de shared-studios-portal in Wageningen.

De toegang is gratis. De containerunit in Ede is 12 uren per week geopend. 'We hebben open uren', zegt projectleider Van der Sterren. 'Dan loop je binnen en ontmoet je iemand in Mexico, Gaza of New York.'

Maar er zijn ook 'geplande' uren. 'Zaterdag hebben we bijvoorbeeld verbinding met National Geographic Summit en dan hebben we hier een aantal mensen die op innovatieve wijze bezig zijn met food. Die zijn dan eigenlijk spreker op een conferentie in Washington.'

Op de website van Shared Studios wordt steeds bekendgemaakt waar de bijzondere zeecontainer staat en welke gesprekken er op de planning staan.

Subsidie

Het kunstproject is lokale uitvoering van een landelijk project van 15 culturele proeftuinen. Ede en Wageningen krijgen voor hun proeftuin, deze goudkleurige zeecontainer, 175.000 euro subsidie van het Rijk en 50.000 euro van de provincie Gelderland.

