Overbetuwe pleit voor behoud van ruim 55 bomen in groendgebied Vriezenenck

De gemeente Overbetuwe verzoekt de eigenaar van de Vriezenenck in Elst de 55 bomen in het groengebied te laten staan. Een mogelijke kap zorgde eerder dit jaar voor veel ophef bij de raad, waarna partijen een motie indienden voor het behoud van de natuur.

De huidige pachter van de Vriezenenck moet de grond leeg aanleveren bij eigenaar Stichting Rentambt wanneer het pachtcontract in 2021 afloopt. De gemeenteraad vreesde afgelopen zomer dat de ruim 55 bomen die daar staan dan gekapt moeten worden. Daarom dienden GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie en D66 een motie in met de oproep dit te voorkomen.

De gemeente reageerde woensdag in een brief aan de raad: 'We verzoeken de eigenaar op vrijwillige basis de bomen te behouden.' Meer kan het college naar eigen zeggen niet doen, omdat de bomen niet op de monumentale en waardevolle bomenlijst staan. In oktober gaat Overbetuwe weer in gesprek met het Rentambt.

'Laat gezonde bomen staan'

'Het is een stap in de goede richting', vindt Hanneke Bruinsma van GroenLinks. 'Als het Rentambt dit verzoek positief oppikt, kunnen de bomen tot het einde van de overeenkomst in 2021 blijven staan.'

De raad wil tussen nu en dan met een plan komen waardoor de bomen toch beschermd zijn, zodat ze helemaal niet gekapt kunnen worden. 'Volwassen bomen waar niets mis mee is, moet je gewoon laten staan', besluit Bruinsma.

