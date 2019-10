Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voor duurzame energie

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kiest voor duurzame energie en plaatst 5100 zonnepanelen op de parkeergarage. In samenwerking met Rooftop Energy bouwt het ziekenhuis in 2020 een dak boven haar parkeergarage waarop de constructie voor zonnepanelen wordt geplaatst, dat meldt het ziekenhuis woensdag in een persbericht

Woensdag ondertekenden beiden partijen het contract. Arjen Hakbijl, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis, over deze keuze: ‘We zijn blij dat we onze duurzaamheid kunnen vergroten, passend bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zetten met het plaatsen van de zonnepanelen een grote stap in de juiste richting.’ Leendert Florusse, CEO Rooftop Energy: ‘Wij zijn vereerd om met ons ontzorgingsconcept bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsagenda en de verbetering van de parkeergelegenheid bij het ziekenhuis.’

Zonnecentrale

Er worden 5100 zonnepanelen geplaatst. Hiermee voorziet het ziekenhuis voor circa 18% in haar benodigd elektrisch vermogen. De jaarlijks opgewekte energie staat met 1.800.000 kWh gelijk aan het verbruik van meer dan 500 huishoudens.



Duurzaamheid

Ziekenhuis Gelderse Vallei zegt al langere tijd in duurzaamheid te investeren. Zo koopt het ziekenhuis 100% groene energie in, maakt het gebruik van warmte en koude opslag om de temperatuur in het ziekenhuis te regelen en heeft men een vegetatiedak dat zorgt voor verkoeling in de zomer. Bij verbouwingen wordt er gebruik gemaakt van glas met een zeer hoge isolatiewaarde en ledverlichting. Zelfs de vlaggen die voor het gebouw te vinden zijn, zijn van gerecycled materiaal.

Parkeergarage

De centrale met panelen wordt bovenop de huidige parkeergarage geplaatst. ‘Hiervoor bouwen we eerst een dakconstructie op het bovendek van de parkeergarage. Dit heeft meerdere voordelen. We verbeteren onder andere de constructie, het conform en verhogen de veiligheid van de garage voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis’, vertelt Paul Keusters, manager facilitair bedrijf van Ziekenhuis Gelderse Vallei.