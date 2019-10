Team Roparun Zutphen is op zoek naar versterking

We zijn weer terug na de zomerbreak en ook alweer volop bezig met de voorbereidingen voor Roparun2020. De Roparun is de langste estafetteloop ter wereld, een geweldige uitdaging met een even geweldig doel: ondersteunende zorg voor mensen met kanker. Het is zover: je kunt je aanmelden bij het Roparun Team Zutphen van 2020!

Ben jij die enthousiaste teamplayer die zich wil inzetten voor deze mooie actie en de persoon die een onvergetelijk ervaring wil beleven in het Pinksterweekend in 2020? (30 mei t/m 1 juni) We zijn op zoek naar hardlopers, chauffeurs, fysiotherapeut/sportmasseur, navigator en allround basiskamp(kok). Zie jij een van deze dingen wel zitten? Dan komen we graag met je in contact.

Bent u wel toe aan een leuke uitdaging? Reageer dan hieronder.