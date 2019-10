Sol verruilde het drukke Amsterdam voor de Betuwe

Daar runt hij samen met zijn vrouw Rosanne Boas de Sup Sup Club. Daar kan je 'suppen', op een board staan en peddelen, op het water. Sol kwam op het pad van Joris Linssen, in het programma Nieuwe Streken Van Joris. Daarin loopt hij samen met zijn band een muzikale pelgrimstocht langs de rivieren, tegen de stroom in. Als 'betaling' voor een maaltijd, biertje of in dit geval een pleister spelen ze een lied.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Joris vraagt aan iedereen of ze wel eens tegen de stroom ingaan. Sol doet dat zeker. 'Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Nu leven we in de rust en zoeken we de drukte op, in plaats van omgekeerd.' De vrouw van Sol woonde eerder al wel in de omgeving van Heukelum.

Sol, die naast ondernemer ook tv-maker is, leerde haar kennen via social media. 'Als eerste date nam ik haar mee naar het Televizier-gala', vertelt hij lachend.

