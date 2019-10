Van Landschoot en Van Eijden staan er weer naast bij NEC

Van Landschoot diende zich in invalbeurten nadrukkelijk aan, maar de Belg begint opnieuw op de bank. 'Ja, zo zijn er wel meer jongens die zich op de training en in wisselbeurten prima aandienen', legt trainer François Gesthuizen uit. 'Uiteindelijk hebben we meer afwegingen die we maken. Rens van Eijden is weer onderdeel van de groep en heeft al een aantal wedstrijden gespeeld in de beloften, maar zal nog wat ritme moeten krijgen. Dat zegt hij zelf ook.'

Heksenketel bij NAC

'Als je sec kijkt naar het aantal tegengoals, dan zijn het er veel. Maar als je ze dan analyseert, waren het er veel uit spelhervattingen. Het had niet zozeer met het verdedigende blok te maken. NAC uit wordt mooi. Uitverkocht huis, een heksenketel, maar misschien krijgen we die mensen wel stil. En mooie momenten voor die jonge gasten, dat kun je niet trainen.'

De Nijmegenaren kunnen zich vrijdag uit tegen koploper NAC eigenlijk geen nederlaag permitteren. Dan verliezen de Nijmegenaren echt de aansluiting met de subtop van de eerste divisie en wacht voorlopig de grauwe middenmoot. NEC is waarschijnlijk ongewijzigd ten opzichte van vorige week, toen met 3-3 gelijk werd gespeeld thuis tegen Go Ahead.`De enige afwezige is Norbert Alblas. De doelman revalideert nog altijd van een kruisbandblessure. Hij staat al ruim een jaar buitenspel. Tom Overtoom is terug in de selectie na ziekte, maar de middenvelder heeft geen basisplaats.

Feestje verstoren

NAC kan als koploper een periodetitel binnenhalen. 'Het zou leuk zijn om dat feestje te verstoren', vindt Mart Dijkstra. 'Maar belangrijker is vooral dat we onszelf dan helpen. We staan laag. We hebben tegen Dordrecht geen goede wedstrijd gespeeld. Tegen De Graafschap en Go Ahead kom je wel goed terug. Wij moeten met onze kwaliteiten wel iets hoger staan dan dat we nu doen.'

Ondanks de concurrentie op het middenveld is Dijkstra een vaste waarde dit seizoen. 'Ja, het is wel dringen. Het is aan de trainers om het te bepalen. Maar ik werk keihard en ik ben ook wel tevreden over hoe het op dit moment gaat.'

De degradatie in 2017 (foto: Broer van den Boom)

NEC speelde voor het laatst in 2017 tegen NAC. In Breda werd met 1-0 verloren en vervolgens werd het in De Goffert 1-4. Dat betekende toen degradatie voor NEC en dat is de Nijmeegse club nog altijd niet te boven gekomen.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Sturing, Kvida, Kuipers; Van de Looi, Flemming, Dijkstra; Musaba, Velikonja, Wolters.