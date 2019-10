We weten het: déze kevertjes terroriseren ons

Grote zwermen kevertjes houden flink huis in de Achterhoek, maar ook op andere plekken in Nederland. Omroep Gelderland ontving veel meldingen over de ongenode gasten. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit merkte de beestjes ook op. Het gaat volgens hem om de Aphodius Contaminatus, een onschuldige mestkever.

Paardenpoep, daar houdt de Aphodius Contaminatus wel van. Dat lijkt te kloppen met waarnemingen in de Achterhoek, waar de kever onder meer rond stallen wordt waargenomen. De beestjes vliegen rond in grote zwermen en komen terecht in haren en kleren.

'Ik zat laatst op de fiets en merkte dat er kevertjes tegen mij aanvlogen', zegt bioloog Arnold van Vliet. 'Ik moest eerlijk gezegd opzoeken om welke kever het gaat, maar het is de Aphodius Contaminatus. Dat is een mestkever waarvoor trouwens geen Nederlandse naam is.'

Luister hier naar Arnold van Vliet over de kevertjes.

Nooit eerder gezien

Volgens Van Vliet komen de kevers nu massaal tevoorschijn en dat kan het gevolg zijn van de twee ongewoon warme zomers die we achter de rug hebben. 'We hebben ze in Nederland nooit eerder gezien in deze hoeveelheden. Niet alleen in de Achterhoek, maar ook rond Ede en Wageningen en elders. Ook vanuit België komen waarnemingen.'

'Gruwelfactor'

De mestkevertjes doen verder niks, maar de Wageningse wetenschapper Van Vliet spreekt wel van een 'gruwelfactor' voor veel mensen. 'De Aphodius Contaminatus heeft inderdaad een voorkeur voor paardenmest, maar is ook niet vies van schapenmest. Koeienmest, daar hebben ze minder mee.'

De gevleugelde pestkoppen zetten rond deze tijd hun eitjes af en sterven daarna. Uit de eitjes komen witte larves. Deze zogenoemde engerlingen kunnen leiden tot schade aan gazons, waarschuwt Van Vliet.