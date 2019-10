Nieuwe burgemeester Oldebroek stuurt niet aan op fusie

door Rik Kapitein

Haseloop is in het boerderijmuseum, om kennis te maken met de vrijwilligers. En met de oude lokale keuken: samen met twee dames in klederdracht maakt Haseloop 'Kruudmoes', een oud streekgerecht. 'Ik ken het nog van vroeger, toen mijn moeder het maakte', zegt Haseloop gelijk. 'Toen vond ik dat echt niet lekker.' Toch gaat ze vol goede moed aan de slag.

Tijdens het koken heeft Haseloop ruim de tijd om te spreken met de dames. 'Dat wil ik ook graag doen', legt ze uit. 'Ik hoop niet dat mensen van mij verwachten dat ik in het gemeentehuis blijf zitten wachten tot er iemand op mijn deur klopt. Ik wil aan de mensen vragen waar ze tegenaan lopen. Wat ze mooi vinden aan Oldebroek en wat voor ideeën ze hebben om de gemeente mooier te maken. Ik denk namelijk dat de inwoners vaak veel mooiere ideeën kunnen hebben dan wij op het gemeentehuis kunnen verzinnen.'

Bekijk de video.

Klederdracht

Terwijl ze de worst snijdt voor de Kruudmoes, krijgt Haseloop een uitgebreide uitleg over de klederdracht die de twee dames dragen. 'Dit is een gewoon schort, om in te werken', legt Jannie van de Streek uit. 'Terwijl er op zondag een veel mooiere jurk werd gedragen. Dat werd allemaal met de hand gemaakt.'

Haseloop is nieuwsgierig naar de verhalen over Oldebroek. Over vroeger, zoals de klederdracht en het recept van Kruudmoes, maar ook over de actuele onderwerpen. 'Ik heb me al ingelezen over Lelystad Airport', vertelt ze.

'Ik denk dat het belangrijk is dat, als dat vliegveld ooit open moet, er dan zo min mogelijk overlast voor onze inwoners zal zijn.' Ook over de bomen van de A28 heeft ze alles gelezen. 'Gelukkig begreep ik dat die kap al minder extreem zal zijn dan in eerste instantie gepland. Want dat vond ik wel heel heftig.'

Een van de dames in klederdracht is Jannie van de Streek. Zij maakt zo'n 200 tot 300 liter Kruudmoes per jaar, maar nog nooit met een burgemeester. 'Het is erg leuk om haar zo beter te leren kennen', zegt ze. 'Ik kende haar van een foto, maar nu heb ik haar gesproken. Ze is erg sociaal. Ik denk ook dat ze veel bij verenigingen langs zal gaan, dat is belangrijk voor Oldebroek.'

Geen fusie

Terwijl de dames de tafel dekken om gezellig samen de Kruudmoes op te eten, vertelt Haseloop dat ze niet de opdracht heeft gekregen om aan te sturen op een fusie tussen Oldebroek en een andere Veluwse gemeente. 'Sterker nog: in de functieomschrijving stond dat de raad op zoek was naar een burgemeester voor meer dan één termijn.' Maar wat heeft de Commissaris van de Koning daarover gezegd? Haseloop lacht even. 'Wat de Commissaris van de Koning zegt, ga ik niet vertellen, maar neem van mij aan dat ik niet de opdracht heb om aan te sturen op een fusie.'

Haseloop neemt voorzichtig een hap van haar Kruudmoes. 'Oh, dat is helemaal niet zo slecht. Dit is prima te eten', zegt ze opgelucht. Ze eet netjes haar bord leeg. 'Hier zag ik van tevoren misschien wel een beetje tegenop. Dat is bij het burgemeesterschap niet zo: ik heb de afgelopen maanden al veel om het hoekje gekeken bij de gemeente, en ben blij dat ik nu eindelijk kan beginnen. Ik heb er zin in.'

De komende weken hoopt Haseloop de inwoners van Oldebroek beter te leren kennen. 'Ik ga langs bij de verenigingen en laat me overal over bijpraten. En dan gaan we samen met de raad en de inwoners Oldebroek een beetje mooier maken.'

