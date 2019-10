Kamernood is hoog in Nijmegen, minder in Wageningen

'De druk is nog niet voorbij', bevestigt Vincent Buitenhuis, manager Strategie en Wonen van de Nijmeegse studentenhuisvester SSH&. Net als de vorige monitor van Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland, laten de nieuwe cijfers een tekort zien aan studentenkamers in de Waalstad.

Of de strengere, gemeentelijke regels rondom verkamering – het opdelen van koopwoningen in meerdere studentenkamers – heeft gezorgd voor extra druk, weet Buitenhuis nog niet. 'Dat is nog niet uit deze monitor te halen, maar de druk is in ieder geval niet afgenomen.'

Dak boven het hoofd

In Wageningen is het een ander verhaal. Volgens de monitor, die kijkt naar de balans tussen vraag en aanbod in de periode maart tot en met mei, is er geen kamernood in Wageningen. Dat betekent dat alle woningzoekenden aan het einde van het studiejaar een dak boven het hoofd hebben.

Maar achterover zitten is er niet bij. Wageningen staat namelijk nog aan de vooravond van een enorme groeispurt. Er komen naar verwachting de komende acht jaar nog 24 procent meer studenten bij, waarvan een groot deel op kamers wil.

De verwachte toename is een zorg in Wageningen:

Grootste groei in Nederland

Dat is relatief gezien de grootste verwachte groei van alle Nederlandse universiteiten. 'Er komen vooral meer internationale studenten bij en daarvan zijn er in Wageningen aanzienlijk meer', verklaart Paul Tholenaars, directeur van Kences.

Er wordt dan ook nog steeds flink gebouwd in Wageningen, laat studentenhuisvester Idealis weten. 'Tot 2022 bouwen we nog duizend woningen bij. Daarmee spelen we in op de grotere behoefte', vertelt manager Strategie en beleid Judith Bruining.

'Geen permanente oplossingen'

De studentenvakbond in Wageningen is daar blij mee, maar wijst er ook op dat veel van die nieuwe kamers 'tijdelijk' zijn, voor de komende tien jaar. 'Het zijn geen permanente oplossingen. Tegelijkertijd worden nu al veel tijdelijke projecten verlengd. Het ziet ernaar uit dat zulke oplossingen uiteindelijk bijna permanent zijn, al zijn het kwalitatief minder mooie woningen zijn', aldus voorzitter Gwen Hoogeboom.

Het is ook nog maar de vraag of alle bouwprojecten op tijd af zijn voor de grote toestroom van nieuwe studenten. De stikstofuitspraak van de Raad van State, die overal in het land bouwprojecten plat legt, kan ook hier nog roet in het eten gooien. De gemeente Wageningen onderzoekt dat nog.