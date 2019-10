Ralf Seuntjens mist thuisduel van De Graafschap tegen Almere

De Graafschap kan vrijdagavond tegen Almere City niet beschikken over aanvoerder Ralf Seuntjens. De spits is geblesseerd aan zijn kuit.

door Richard van der Made

Seuntjens trainde de hele week al niet mee en verscheen ook woensdagmiddag niet op het trainingsveld in Doetinchem. De ervaren kracht van De Graafschap sukkelt al een tijdje met fysieke klachten in de kuit. De vervanger van Seuntjens in de punt van de aanval is Jordy Thomassen.

'Het valt gelukkig reuze mee met Ralf, want toen we hem strompelend uit de vorige wedstrijd zagen komen had ik wel wat zorgen. Hij zal vrijdag niet spelen. Daar is het te kort voor nu. Zeker een tegenvaller, maar het zou niet verstandig zijn', zegt trainer Mike Snoei.

Van Mieghem bijna terug

De Graafschap mist ook nog altijd Daryl van Mieghem in de aanval. De vleugelspits is wel op de weg terug en traint inmiddels weer mee met de groep. Van Mieghem raakte in het eerste duel van dit seizoen tegen SC Cambuur geblesseerd. Hij liep een kuitbeenbreuk op waar ongeveer zes weken herstel voor stond. 'Daryl richt zich op de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht over twee weken', weet Snoei.

Breinburg

De Graafschap staat op een gedeelde tweede plaats in de eerste divisie. NAC Breda is koploper, De Graafschap en SC Cambuur volgen met een punt minder. Na de thuiswedstrijd tegen Almere City zijn de clubs een weekend vrij in verband met interlands.

Snoei keek ook alvast kort vooruit naar die weken. 'Gregor Breinburg zullen we dan weer missen, omdat hij twee interlands tegen Jamaica zal spelen. Hij komt pas laat op de donderdag terug en dat is dus heel kort voor Jong FC Utrecht.'

Tijdens de vorige interlandperiode speelde Breinburg ook interlands met Aruba. Snoei liet hem toen tegen FC Eindhoven buiten de basis, ook omdat twee dagen later de uitwedstrijd tegen NEC volgde. Daar scoorde Breinburg overigens de 0-1.