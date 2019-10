Soldaat Wojtek,een beregoede collega

In 1941 trokken Poolse soldaten door Iran, waar ze een Syrische bruine beer kochten. Het welpje was in de winter van 1940 op 1941 geboren in de Iraanse bergen. Zijn moeder was doodgeschoten door jagers, het welpje achtergelaten in de wildernis. De Polen namen het bijna verhongerde beertje op in hun rangen en gaven hem de naam Wojtek, een Poolse jongensnaam die `gelukkige strijder` betekent. Wojtek werd de mascotte van het Tweede Poolse Corps. Ze vertroetelden hem als een huisdier, hij mocht mee op de voorbank van de legertrucks en kreeg melk uit een flesje.



Wojtek beschouwde de Poolse soldaten als zijn ouders, en daardoor ontwikkelde hij een paar vreemde gewoontes: hij was dol op roken en het eten van sigaretten, hij dronk bier rechtstreeks uit de fles en hij deed niets liever dan een potje worstelen met de soldaten. Hij zat avondenlang met de Poolse soldaten rondom het kampvuur en sliep met een soldaat, een zekere Pjotr, onder een deken. Wanneer soldaten bedroefd waren troostte Wojtek hen met een poot om de schouder. Als de mannen op mars waren, marcheerde Wojtek gezellig mee, op zijn achterpoten.



Wojtek worstelt met zijn 'collega's' - foto publiek domein



In 1942 voegde het Poolse leger zich bij het 83 Britse leger. Maar dieren waren niet toegestaan in het kamp. En dus werd Wojtek officieel benoemd tot "Soldaat Ie Klasse bij het Tweede Poolse Corps". Vanaf dat moment was hij volwaardig lid van het Poolse leger, en deed mee aan alle activiteiten. Hij hield de manschappen gezelschap tijdens de slag om Monte Cassino in Italië. Hij versleepte zware munitiekisten, en ter ere daarvan werd het logo van de 22nd Artilley veranderd in een beer die een bom draagt. Wojtek werd gepromoveerd tot korporaal. Nadat zijn brigade in Schotland was ontbonden, kreeg Wojtek een plekje in de dierentuin van Edinburgh, waar hij regelmatig bezocht werd door zijn vrienden van het Poolse leger. Wojtek stierf op 15 november 1963, op 22-jarige leeftijd.

