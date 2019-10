Vijfde Innovate-festival in Arnhem van start

Op donderdag vindt er al een speciale hackaton plaats en in de avond wordt het driedaagse festival officieel afgetrapt. 'Dat doen we in de Eusebiuskerk, dat wordt heel gaaf', aldus Hilmer Thijs, vormgever van het festival. Waar de officiële aftrap alleen voor genodigden is, vindt er voor het publiek een keur aan evenementen plaats.

'Gamezone als cadeautje voor de bezoekers'

Een van de hoogtepunten is volgens de organisatie de Innovate Experience op zaterdag, meteen ook de laatste dag van het festival. Honderden deelnemers laten daar hun innovaties zien, met thema's als food, health & energy. Die experience wordt georganiseerd in ‘De Melkfabriek’ op het Coberco terrein.

Dit jaar is gaming een belangrijk onderdeel van de experience. 'Een nieuwe gamezone is ons cadeautje aan de bezoekers. Innovaties zie je als eerste in gaming. Miljoenen jongeren spelen Fortnite en virtual reality is hot', aldus directeur Tom Kortbeek.

‘Het wordt echt een te gekke editie. Vorig jaar hadden we duizenden enthousiaste bezoekers en ook dit jaar zetten we weer hoog in. Het publiek blijft voor ons het belangrijkst. Je bent als bezoeker echt onderdeel van de innovaties. Niet alleen kijken, maar ook zelf proberen en experimenteren', verzekert Thijs.