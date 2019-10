Gemeente wil af van zwembad De Hoevert in Didam

Het is opnieuw een onzekere tijd voor zwembad De Hoevert in Didam. In 2016 dreigde de gemeente Montferland al de subsidie voor de accommodatie te stoppen. De gemeente gaat de financiële bijdrage voor het zwembad vanaf 2021 daadwerkelijk stoppen. Daarmee is sluiting van het bad onvermijdelijk.

Ook in de gemeente Montferland zit er een gat in de begroting en moet er fors worden bezuinigd. In die begroting lijkt er geen geld beschikbaar te zijn voor een nieuw zwembad in Didam. Het huidige gebouw blijft zeker nog open tot eind 2020, maar wordt daarna afgeschreven.



'Je merkt onrust', zegt Debby Broersma als zwembadmanager van De Hoevert. 'Je merkt het bij klanten die vragen of er iets ernstigs gaat gebeuren en of we wel open blijven.' Ook ouders van kinderen komen met vragen naar het zwembad. 'Kan ik mijn kind nog wel naar zwemles sturen?' Ook voor de medewerkers van het zwembad breekt een onzekere tijd aan. 'Die vrezen dat de sluiting van het zwembad hun baan gaat kosten', aldus Broersma.



Het zwembad heeft al verschillende bezuinigingsrondes achter de rug. In 2014 stelde het college van de gemeente Montferland al voor om het zwembad te sluiten, maar na protesten uit de samenleving bleef het zwembad toch open, met nog minder subsidie. In 2016 werd er een nieuw contract getekend met Sportfondsen BV onder nieuwe voorwaarden dat de opening tot eind 2020 werd gegarandeerd.

'Onze vereniging wordt de nek omgedraaid'

Ook Zwemvereniging De Watervrienden vreest voor haar voortbestaan. De vereniging bestaat al sinds de opening van het zwembad in 1973. 'Wij willen allerlei nieuwe activiteiten ontplooien, maar we moeten continu boksen tegen het verhaal dat het zwembad gaat sluiten. 'Dat baart ons grote zorgen' zegt Arthur Klerk namens de zwemvereniging. De Watervrienden kent op dit moment 250 leden.



Volgens Klerk komen veel van deze leden niet meer aan het zwemmen als het zwembad de deuren eind 2020 moet sluiten. 'Je zou kunnen kijken of er in Zevenaar nog ruimte is, maar dat is er eigenlijk niet op de tijdstippen die wie graag zouden willen', zegt Klerk. 'Dat betekent dat een vereniging die ruim 45 jaar bestaat in één keer de nek wordt omgedraaid.'



In de gemeente Montferland is er ook nog een zwembad in 's-Heerenberg. Andere zwembaden in de regio zijn Zevenaar en Doesburg. 'Voor de oudere mensen die hier komen zijn wij een belangrijke sociale voorziening. Die gaan niet naar een zwembad in 's-Heerenberg of Zevenaar, want daar is de afstand te ver voor.' Broersma verwacht dat ouders met kinderen het wel verderop gaan zoeken, omdat een kind toch op zwemles zal moeten.

'Een zwembad is een belangrijke voorziening'

De gemeenteraad van Montferland zal een beslissing over het zwembad moeten gaan nemen tijdens de komende begrotingsbehandeling. Broersma heeft daarin maar één advies. 'Maak een echte keuze over wat belangrijke voorzieningen zijn. Een zwembad waar je vanaf je wieg tot je graf terecht kunt, is een belangrijke voorziening. We moeten met vlag en wimpel slagen om het zwembad in Didam te houden.'



Klerk kan zich niet voorstellen dat er einde komt aan de zwemvereniging. 'Ik ben al vanaf 1973 lid en geef inmiddels een kleine veertig jaar les. Ik heb tegenwoordig kleinkinderen op les van mensen waar ik vroeger zelf nog les aan heb gegeven. De vereniging voelt voor mij als familie. Als je daar nu een streep doorzet is dat intriest.' Volgens Klerk is zwemmen daarnaast ook nog eens een gezonde sport om te beoefenen. 'Juist om zorg te voorkomen en vitaliteit van je burgers te stimuleren is een zwemvoorziening juist één van de beste mogelijkheden.'