Herdenking Truus Mast Nijmegen

Datum: zondag 10 november

Tijd: vanaf 14.00 uur

Locatie: Van Beethovenstraat 6, Nijmegen



Informatie:

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat 2 Amerikaanse bevrijders en de dienstdoende kassière van het Sportfondsenbad, Truus Mast, in de van Beethovenstraat het leven verloren door een granaatscherf. Op zondag 10 november zal deze gebeurtenis worden gememoreerd. In 2014 is ter nagedachtenis aan Truus Mast een herinneringsplaquette aangebracht en zijn de naamborden Truus Mast Park onthuld. Het nu afgebroken Sportfondsenbad heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het toenmalige dagelijkse leven.

Op zondag 10 november a.s. is er in het kader van Nijmegen Herdenkt 44-45 een bijeenkomst in het park om deze gebeurtenis te memoreren. Deze herdenking staat tevens symbool voor alle inwoners die in deze wijk in die periode door oorlogsgeweld om het kleven zijn gekomen. Het herdenkingscomité stelt het op prijs als u hierbij aanwezig zou kunnen zijn.

Programma 10 november:

14.00 uur: ontvangst en welkom.

14.20 uur: toespraak door Burgemeester H. Bruls van Nijmegen.

14.30 uur: Herennering aan de betreffende dag door Jaap Mooi, ooggetuige.

14.40 uur: De Pijn die blijft, Bart Janssen. Delen uit het nieuwe boek Het Verdriet van Nijmegen 1940-1945.

14.50 uur: 1 minuut stilte voor alle slachtoffers van de granatentijd, vlaggen half stok, kranslegging en bloemen.

15.00 uur: het hijsen van de vlaggen door 2 oud-militairen van de afdeling Nijmegen C.O.M.



NB: Jaap Mooi was buurtbewoner tijdens de aanval op 10 november 1944 en heeft zich altijd ingezet voor herinnering aan Truus Mast. Hij was tevens initiatiefnemer van de naamgeving van het Truus Mast Park. Bart Janssen is schrijver van de boeken De Pijn die blijft en Het Verdriet van Nijmegen 1940-1945.