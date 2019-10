Tentoonstelling ‘Jac Maris, Gab Smulders en de Tweede Wereldoorlog’

Datum: van zaterdag 14 september t/m zondag 17 november

Openingstijden: zie de website van het Ateliermuseum Jac Maris

Locatie: Ateliermuseum Jac Maris, Looistraat 57, Heumen

Van 14 september t/m 17 november 2019 is er in het Ateliermuseum Jac Maris in Heumen een tentoonstelling met werk van Jac Maris en Gab Smulders. De tentoonstelling maakt deel uit van de grote Market Garden herdenkingen in onze regio.

De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme impact gehad op het leven van Jac Maris. Hij was actief in het verzet, werd verdacht van collaboratie, maar werd geëerd in kringen van verzetsstrijders en kreeg na de oorlog vele opdrachten voor het maken van verzetsmonumenten. Het museum brengt met foto’s, kunstwerken en documenten deze bewogen fase uit zijn leven in beeld.

Heel anders is het verhaal van Gab Smulders, die een generatie jonger is. Hij beleefde de oorlog als jongetje van 9 tot 14 jaar, maar heeft de herinnering aan die navrante fase uit zijn leven altijd meegedragen.