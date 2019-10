Gedenksteenleggingen Apeldoorn

Datum: zondag 10 november

Tijd: vanaf 13.00 uur

Locatie: Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn.

Om 13:30 zullen we vanaf de kerk met verwanten, omwonenden en geïnteresseerden naar de adressen lopen om daar ter plaatse de gedenkstenen in het trottoir te voegen.

De gedenkstenen zullen op de volgende adressen in het trottoir worden gelegd:

- Raadhuisplein 10 – Ter nagedachtenis aan Philip Cohen

- Kanaalstraat 35 – Ter nagedachtenis aan Juda Meijer, Max Simon Meijer en zijn vrouw Thérèse Meijer-de Zoete.

- Beekstraat 17 (was: 21b) – Ter nagedachtenis aan Betje de Wied

Behalve ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de holocaust zijn de steenlegging-ceremonies vooral bedoeld voor de eventuele aanwezige nabestaanden, zij krijgen hierbij dus een belangrijke rol, bijvoorbeeld door een korte persoonlijke beschrijving te geven van de persoon of het gezin dat herdacht wordt, en de gedenksteen te leggen. Een steenlegging duurt in de regel 25 minuten per adres (vaak meerdere gedenkstenen, omdat het soms gezinnen/echtparen betreft).

Gedenkstenen worden gelegd bij huizen waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door de bezetter zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen. Mensen die in de concentratiekampen zijn omgebracht, hebben geen graf waar ze kunnen worden herdacht. Een Joodse uitspraak is: “Een mens is pas vergeten, als ook zijn naam is vergeten”. De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil er door het plaatsen van gedenkstenen voor zorgen dat de namen niet worden vergeten. Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog ruim 400 Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De werkgroep wil in enkele jaren tijd alle adressen, waar deze Joodse Apeldoorners hebben gewoond, voorzien van gedenkstenen.



Meer informatie vindt u op de website van de Werkgroep Gedenkstenen Apeldoorn