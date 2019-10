'Zekerheid nodig over slib in Kaliwaal'

Lokale partij Kernachtig Druten heeft vertrouwen in afspraken over slibdumping in de Kaliwaal, maar toch blijft de fractie kritisch. Na berichten van onder meer Omroep Gelderland over dumping van troep in Gelderse plassen, wil de partij zeker weten dat kwaliteitscontroles goed zijn uitgevoerd.

door Thomas Overdijk

Baggerbedrijf K3Delta wil de Kaliwaal verder opvullen ‘ten behoeve van natuurontwikkeling’. In de Drutense plas ligt al een sliblaag die een tijd geleden is afgedekt. Nu wil de baggeraar een nieuwe laag dumpen. Daar stelde Kernachtig Druten kritische vragen over aan het college.

'We willen zekerheid'

‘Alles hangt en staat bij een juiste controle. Hoe weten we 100% zeker dat alle kwaliteitschecks goed zijn uitgevoerd?’, vraagt fractievoorzitter Gerard Worm zich af. Het college reageert met de belofte dat er steeds monitoring plaatsvindt en dat ze exact weet welke partij waar bagger stort. Het is nu aan Rijkswaterstaat om te toetsen of de bagger van K3Delta in orde is, aldus het gemeentebestuur.

Kernachtig Druten zet haar vraagtekens bij de uitvoering van de plannen. Na berichtgeving door onder meer Omroep Gelderland dat Rijkswaterstaat 30 procent van aangeboden bagger afkeurt, houdt de partij de boel met een kritisch oog in de gaten.

Scherp blijven

‘Misschien mogen we ons gelukkig prijzen met een goed uitgevoerd plan, maar de komende tijd blijven we scherp. We houden goed bij wat er wel en niet in het water belandt’, stelt Worm. Eerder stelde een woordvoerder van K3Delta dat er bij het bedrijf nog geen enkele verdachte lading bekend is.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie wijst er in een reactie nog op dat onafhankelijke overheidscontrole altijd nodig is.

