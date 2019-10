Slutskiy wil verzoening met scheidsrechter: kaviaar en een rap

De Vitesse-trainer barstte vorig seizoen na de wedstrijd Vitesse-PSV uit richting de scheidsrechter. 'Hij zegt nooit hallo. Geeft nooit een hand. Hij legt ook nooit beslissingen uit en dat is voor mij echt een verrassing. Deze man is te arrogant. Hij denkt dat mensen in het stadion voor hem komen. Ik ben echt kwaad. Hij is de meest vreselijke scheidsrechter in de wereld. En ontzettend zelfingenomen'.

Zie ook: Slutskiy kapittelt scheidsrechter Gözübüyuk: 'De allerslechtste scheidsrechter'

Uiteindelijk werd van zijn uitbarsting zelfs een rapnummer gemaakt. Het nummer werd een hit op internet.

Bekijk hier de rap:



'Hij is te ver gegaan'

Uiteindelijk reageerde de scheidsrechter van Turkse afkomst bij het programma Veronica Inside. Hij vond dat de Russische coach te ver was gegaan met zijn uitspraken.

Zie ook: Scheidsrechter Gözübüyuk over Slutskiy: 'Hij is te ver gegaan'

Verzoening

Maar nu moet er een verzoening komen. In het YouTube-programma 'Bij Andy in de auto' van Andy van der Meijde besloot de Apeldoornse presentator om met Slutskiy de scheidsrechter te bellen. Hierbij nam Van der Meijde het overigens niet zo nauw met de verkeersregels door zijn telefoon in zijn hand te houden.

Wodka, thee en kaviaar

Slutskiy begon meteen vrolijk tegenover de scheidsrechter. 'Andy stelt voor om samen een bak koffie te doen, maar misschien moeten we iets sterkers doen. Wodka ofzo. En Turkse thee natuurlijk', grapt de trainer. Gözübüyuk reageert daarop dat hij dan ook wel baklava meeneemt. Daarop countert de Vitesse-trainer dat hij dan ook wat kaviaar meeneemt. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat ze moeten gaan zitten voor een bak thee en het opnemen van een goed rapnummer. 'Dat is een deal', zei Slutskiy. 'Het wordt een nieuw liedje.'

Dank

Tot slot bedankt de Russische trainer Andy van der Meijde. 'Het is klaar nu. Dank je wel, je bent een goede mediator.'

Bekijk hier het item van Andy van der Meijde en trainer Leonid Slutskiy:



Zie ook: Vitesse-trainer Slutskiy geschorst wegens kritiek op scheidsrechter Gözübüyuk