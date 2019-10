Montferland trekt beurs voor speeltuin Didam

'We zijn erg blij met het geld dat beschikbaar is gesteld', zegt Eddy Meijer, directeur van de Albert Schweitzerschool. Het initiatief voor het nieuwe speelterrein kwam vanuit de buurt. De school is de samenwerking met hen en het wooncomplex Driestroomhuis Het Kom-fort aangegaan. Het veldje moet veel groen gaan krijgen. 'Het terrein is niet alleen bedoeld om er te voetballen', aldus Meijer. 'Als school kunnen we daar in de toekomst bijvoorbeeld ook natuurlessen gaan geven.'



De drie bovengenoemde partijen willen gaan bijdragen aan het onderhoud van het terrein. 'Het moet nog concreet gemaakt worden, maar leerlingen kunnen hier ook mee helpen', geeft Meijer aan. 'Dat is toch een stukje opvoeding en educatie wat je mee kan geven.' Het bedrag van 15.000 euro voor de inrichting van de speellocatie was al in de begroting van Montferland gereserveerd.