Hordeloopster Nadine Visser: 'WK begint te kriebelen, ik wil meer'

Na eerder succes op bijvoorbeeld het WK indoor in 2018, wil Nadine Visser nu weer een medaille. 'Ik denk niet vaak terug aan dat WK, maar zo vlak voor deze WK ga je er wel wat meer over nadenken. Dan begint het wel wat te kriebelen. Waarom ik er zo weinig aan terugdenk? Ik denk meer vooruit, ik wil meer.'

En dat zou dus een medaille kunnen zijn op de WK in Doha. De Atletiekunie hoopt met drie medailles terug te keren, is er één voor Visser? 'Dat zou heel mooi zijn, maar het is niet een doel wat ik nu uit ga spreken. Ik wil sowieso de finale halen en in de finale op mijn best zijn. Dan zullen we zien waar me dat brengt.'

Lang seizoen

De WK zijn het slotstuk van het atletiekseizoen dat voor veel atleten lang heeft geduurd. De WK zijn namelijk pas in oktober, waar het normaal gesproken bijna twee maanden eerder is. Dit vanwege de hitte in Doha.

Maar dat lange seizoen heeft nu in het voordeel gewerkt van de hordeloopster. 'Ik raak nu op tijd in vorm. Voor mij is het fijn dat het seizoen wat langer duurt en ik heb niet het gevoel dat ik al heel lang bezig ben. Dat is dus positief.'