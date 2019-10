Aanhoudingen na nieuwe diefstal Winterswijk

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 27-jarige man, een 24-jarige vrouw en een 15-jarig meisje aangehouden na een diefstal op het bedrijventerrein Dennenoord in Winterswijk. Het drietal, woonachtig in Winterswijk, was bezig met het stelen van diesel uit meerdere voertuigen.

'In totaal zijn er vannacht achttien jerrycans gevuld met diesel', vertelt eigenaar Jan Verhaegh van het gedupeerde Verheagh Trading. 'Het is al de derde keer dit jaar.' Een waakzame burger zag tussen 22.00 en 01.00 uur een verdachte auto staan nabij het bedrijventerrein. De getuige heeft toen de politie gebeld die gelijk ter plaatse kwam en het drietal aantrof. Volgens Verhaegh zijn de dieven van buitenlandse afkomst, maar de politie kan dit niet bevestigen. Zij zijn nog bezig met het verhoor van de in Winterswijk woonachtige verdachten. Het is niet duidelijk of de aangehouden personen een link hebben met de eerdere dieseldiefstallen.



Het bedrijventerrein Dennenoord is nagenoeg leeg, nadat eerder dit jaar andere recyclingbedrijven verhuisden naar het industrieterrein Vèèneslat Zuid. 'We hebben geen camerabeveiliging en er staan geen hekken en poorten om ons terrein heen', legt Verhaegh uit, die hoopt dat de gemeente hier iets in kan betekenen. 'Iedereen kan zo op het terrein komen.' Volgens Verhaegh houdt de politie al extra toezicht. 'Maar het kan niet 24 uur per dag uiteraard. De politie en ik zijn op de hoede.'