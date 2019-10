LIVE | Prinses Beatrix bij 75ste herdenking razzia Putten

Prinses Beatrix spreekt voorafgaand aan de herdenking met een nabestaande. Daarna woont ze de herdenkingsbijeenkomst bij in de Oude Kerk.

Het is niet de eerste keer dat een lid van het Koninklijk Huis naar de plechtigheid komt. Prinses Juliana onthulde in 1949 in Putten een monument voor de slachtoffers van het drama. Beatrix was bij de vijftigste herdenking van de razzia ook in de Gelderse gemeente.

Om 17.30 uur begint de herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk met toespraken door de heer Van den Hoorn (voorzitter van de Stichting Oktober '44), burgemeester Lambooij en staatssecretaris Paul Blokhuis. Aansluitend wordt er gezongen en gebeden.

Om 19.00 uur is de kranslegging bij het monument de 'Vrouw van Putten.' Tijdens die plechtigheid wordt niet gesproken.

Kijk hieronder naar de live uitzending van Omroep Gelderland



Wraakactie

De razzia was een wraakactie van de bezetter. Het Veluwse verzet beschoot op 1 oktober 1944 op de weg van Putten naar Nijkerk een Duitse auto met daarin twee officieren en twee korporaals.

Transport

In totaal 659 mannen werden gevangen genomen in de Oude Kerk. Onder hen Puttenaren en Nijkerkers, maar ook passanten. Ze gingen per trein naar kamp Amersfoort, en vanaf daar op transport naar Duitse werkkampen. Het grootste deel van hen overleefde de oorlog niet.