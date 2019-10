Arnhem grijpt naar spaarpot en voorkomt extra bezuinigingen

door Huibert Veth

De gemeente haalt geld uit het reservepotje om de begroting rond te krijgen. In 2020 gaat het om 10 miljoen euro. Ook lopen de schulden van de Rijnstad de komende jaren op. Alles bij elkaar voldoet Arnhem de komende jaren nét aan de eigen afspraken om financiële risico's op te kunnen vangen.

Het plan is dat die reserves in 2023 weer zijn aangevuld. 'We moeten ook niet doen alsof we bijna failliet gaan', zegt wethouder Paping over zijn meerjarenbegroting.

'Harde bezuinigingen voorkomen'

'We hebben harde bezuinigingen voorkomen', aldus de wethouder. Ook op de zorg, waar de tekorten het grootst zijn, komen geen extra bezuinigingen. Voor de zomer lag er al een voorstel om 7,5 miljoen euro op de zorg te besparen, door efficiënter te werken. Daar blijft het bij.

Oplossing voor breuk

Volgens de VVD en D66 hield het gemeentebestuur de financiële spelregels de laatste tijd onvoldoende in het oog. Dat leidde tot een coalitiebreuk met GroenLinks en de PvdA, die momenteel weer wordt gelijmd. Paping spreekt nu van een goede oplossing voor de inhoudelijke verschillen. De wethouder verwacht dat ook GroenLinks en de PvdA zich kunnen vinden in de voorstellen. Zij waren eerder kritisch over extra zorgbezuinigingen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier