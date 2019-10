Kampeerders in Voorst maken plaats voor commandopost

'Dit maakt je natuurlijk niet elk jaar mee', zegt campingeigenaar Wim Smeenk enthousiast. Er rijden legerwagens rond en er landen er zelfs chinooks om spullen te verplaatsen. Ongeveer tien tot vijftien militairen verblijven twee dagen op De Adelaar. 'Dit is voor ons een rustige periode, dus hebben we het toegezegd. Voor ons is het ook heel leuk.'

Voor de gasten van de altijd rustige camping is het wel even wennen. 'Het is heel leuk, dat gemanouvreer', zegt kampeerder Nicolette van der Ben terwijl ze haar elektriciteitskabel uit haar caravan trekt. 'Ze rijden over mijn draad heen. Dit gaat niet goed, dus ik moet even die mannen tegenhouden.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De oefening, die dinsdag in onze provincie begon, staat voor het grootste deel in het teken van de bevoorrading. Het is onder meer het doel om goederen op tijd op de juiste plek te krijgen. De militairen oefenen met militaire voertuigen, drones en helikopters. Daar is Van der Ben toevallig groot fan van: 'Daarom blijven we. Voor die helikopters.'

Militairen op straat

Toeristen die niet op De Adelaar staan en inwoners van Voorst zouden op straat militairen tegen kunnen komen. Ze oefenen namelijk ook in de openbare ruimte. De Rode Baretten maken gebruik van een oefenvijand, die uitgeschakeld moet worden.

Vuurgevechten met oefenmunitie zijn hierbij niet uitgesloten. Er zullen geen gevaarlijke situaties ontstaan volgens de autoriteiten, want in dat geval zal de omgeving afgezet worden.