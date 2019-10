Piraat Robin zoekt schat aan piratenspullen

Tegen de schutting van zijn hoekwoning staat het zelfgebouwde piratenschip. De mast steekt boven de schutting uit en de zwart witte vlag met doodskop erop wappert fier in de wind. Robin stapt de boot op en gaat aan het roer staan. In zijn linkeroor hangt een grote oorbel en de kat op het dek geeft kopjes tegen zijn rode mantel aan.

'Mijn voorouders hebben wel op de VOC gevaren'

Eén of twee keer in de week loopt Robin rond in zijn piratenkleding. ‘Nu het wat kouder trek ik het weer wat meer aan, want in de zomer zijn de kleren veel te warm’, vertelt Robin terwijl hij zijn piratenmuts goed op zijn hoofd zet. ‘Mensen zeggen wel eens tegen mij: Ben je in een vorig leven niet gewoon piraat geweest? Ja, misschien wel. Mijn voorouders hebben wel op de VOC gevaren’.

Foto: Omroep Gelderland

Showpiraat

Voor Robin is deze hobby erg belangrijk en hij besteedt er dan ook veel tijd aan. ‘Ik ben thuis komen te zitten vanwege gezondheidsredenen en ik heb geen mogelijkheid om ergens naar toe te gaan. Ik zit als ware aan huis gekluisterd. Dit is mijn hobby, het is een virus. Ik vind de tijd van de piraten gewoon mooi. Niet die gevechten en gewelddadigheden hoor, maar dat romantische van die tijd vind ik mooi. Ik ben zelf een showpiraat. De echte piraten waren gewelddadig. Captain Henry Morgan was bijvoorbeeld geen lieverdje.'

Om zijn hobby nog meer uit te kunnen breiden is Robin op zoek naar mooie piratenartikelen zoals koperen knopen, nep-juwelen of nog vele andere leuke piraten artikelen. Ook is hij op zoek naar fluwelen gordijnen of andere kledij die hij kan vermaken tot piratenkleding.

Kunt u Robin helpen? Kijk dan op www.gelderlandhelpt.nl





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.