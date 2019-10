Woningoverval Vierhouten: daders leken landhuis te kennen

De twee gemaskerde mannen die op 13 maart een overval pleegden op een landhuis aan de Tongerenseweg in Vierhouten, leken de weg te weten in het landhuis. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in de uitzending van Opsporing Verzocht. Eerder werd al bekend dat de politie een beloning uitlooft van 7500 euro voor de gouden tip.

Het ouder echtpaar werd op woensdag 13 maart 2019 ’s ochtends overvallen door twee gemaskerde mannen. Die bedreigden de slachtoffers en gingen ervandoor met hun kluis en hun auto.

Grijze terreinwagen

In de tv-uitzending was te zien dat de politie nog op zoek is naar informatie over een grijze terreinwagen met een reservewiel op de achterkant. Die is te zien op bewakingsbeelden uit de omgeving. Het is mogelijk dat in die terreinwagen een of meer handlangers van de overvallers zaten.

Daders leken de woning te kennen

Andere aanknopingspunten uit deze uitzending waren de leeftijden en afkomst van de gemaskerde mannen. De politie vermoedt dat de daders vrij jong zijn en oorspronkelijk van buitenlandse afkomst. De politie houdt er rekening mee dat zij al eerder in het landhuis zijn geweest of dat zij mogelijk iemand kennen die hen de nodige details kon vertellen.

De politie roept mensen op die wat gezien of gehoord hebben te bellen met de Politie Opsporingstiplijn (0800 – 6070) of met het Team Nationale Inlichtingen (079-3458999).