Vrees dat verdwenen wolven zijn gestroopt: 'Onverstandig om oogkleppen op te houden'

De Zoogdiervereniging in Nijmegen is geschrokken van het bericht dat een Belgische wolf die een tijd rondliep in Nederland, waarschijnlijk moedwillig is gedood. Glenn Lelieveld van de vereniging sluit niet uit dat andere verdwenen wolven ook zijn doodgeschoten door stropers.

Vanaf maart 2015 worden in Nederland zestien wolven gevolgd, maar drie daarvan zijn inmiddels spoorloos verdwenen.

De genetische data van wolven worden in heel West-Europa bijgehouden en gedeeld. Als een wolf sporen achterlaat of ergens dood wordt gevonden, is die informatie tot in Tsjechië en Polen bekend. De drie vermiste wolven zijn zoek sinds ze Nederland bereikten.

Voor het laatst gezien op de Noord-Veluwe

Een van de drie verdwenen wolven is in februari 2018 via het Duitse Kleve Nederland binnengelopen. Er zijn van deze wolf meerdere foto’s en films verschenen in de pers.

Onder andere de route die de wolf aflegde door de Betuwe, het Gelderse dorp Bennekom, Veenendaal, de polders nabij Amersfoort en zelfs een film waarbij de wolf overdag de A28 nabij Putten succesvol oversteekt, kwamen in de media.

Hoewel deze wolf de Noord-Veluwe succesvol heeft bereikt, is hij daarna niet meer gesignaleerd.

'Stroperij is tweede doodsoorzaak'

De 'Belgische wolf' is wolvin Maya die rond de jaarwisseling van 2017-2018 met een GPS-zender door Nederland liep. Volgens het Belgische Agentschap Natuur en Bos is deze wolvin waarschijnlijk het slachtoffer geworden van stroperij. Ook de Cel Natuurinspectie meent dat de wolvin kwaadwillig is omgebracht.

Vanuit de Zoogdiervereniging wordt geschrokken gereageerd op de berichtgeving van de zuiderburen. De belangrijkste doodsoorzaak van wolven in Duitsland is het verkeer, maar wordt gevolgd door stroperij als onnatuurlijke doodsoorzaak.

Het roept de vraag op wat bekend is over de wolven die sinds 2015 in Nederland zijn gezien, want ook in Nederland moet er alles aan gedaan worden om stroperij te voorkomen. Hierbij is toezicht in het veld essentieel.

'Het is onverstandig om oogkleppen op te houden; dat stroperij niet mogelijk zou zijn. Er is namelijk geen sociaal toezicht, en terreinbeheerders hebben onvoldoende middelen om toezicht te houden', zegt Glenn Lelieveld van de zoogdiervereniging.

Dood door verdrinking onwaarschijnlijk

De Zoogdiervereniging lijkt het niet waarschijnlijk dat de drie wolven verdronken zijn. 'Wolven zijn behoorlijk taaie, robuuste dieren. Ze kunnen rivieren overzwemmen. Het kan altijd zijn dat ze ergens zijn verdronken, of dat ze een trap van een hert hebben gehad of overleden zijn aan een ontsteking. Maar we weten gewoon vanuit elders in Europa dat stroperij een dingetje is. Het lijkt me onverstandig om daar de ogen voor te sluiten in Nederland', benadrukt Lelieveld.

Stroper riskeert 5 jaar cel

Als er gejaagd zou worden op wolven is dat een misdrijf en kan dat 5 jaar cel betekenen. Wolven zijn namelijk Europees beschermd.

Voor zover bekend zijn er nu acht wolven in Nederland: een paartje op de Noord-Veluwe met vijf jongen en een wolvin op de Midden-Veluwe. Mogelijk trekken in het najaar ook weer wolven uit Duitsland over de grens naar Nederland.

