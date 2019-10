Warnsveldse bakker maakt de beste speculaasjes van Gelderland

door Madelien Jansen

De bokaal voor het beste Gelderse speculaasje zonder amandelen prijkt inmiddels op de toonbank van de winkel. Bakker Theo van Zuijlen is trots op de prijs. 'Een grote verrassing. We hebben eerder hoge scores gehaald, maar nooit eerder een prijs. Dus dit is heel bijzonder.' Theo richtte de bakkerij veertig jaar geleden op en heeft deze inmiddels overgedragen aan zijn zoon Alfons.

'Ik blijf hier een beetje het speculaaspopje'

Want ondanks dat Theo (73) al een poosje van zijn pensioen geniet, het bakken van de speculaasjes geeft hij nog niet uit handen. Wekelijks helpt hij mee in de bakkerij en zodoende houdt hij een oogje in het zeil. 'Twee oogjes meestal, want het is af en toe nodig', lacht de bakker. Op deze manier hoopt hij het ambacht door te geven aan de jonge bakkers. 'Ik blijf hier een beetje het speculaaspopje van het jaar. En met mijn ervaring kan een ander weer z'n voordeel doen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor de speculaaskeuring werden de speculaasjes van ruim 250 bakkers in Nederland onder de loep genomen. Een consumentenpanel en een vakjury beoordeelde onder meer het uiterlijk, zoals de verpakking, en lette op de juiste brosheid, bakaard, kleur en de smaak van de koekjes. 'Wij denken dat we hebben gewonnen omdat onze speculaas zo vers is, de juiste grondstoffen bevat en een eerlijk verhaal heeft', aldus Alfons.

Speciale kruiden

Het recept dat voor het winnende speculaasje zorgde gebruikt Theo al ruim vijftig jaar. Toen hij op zijn achttiende bij een bakker in Amsterdam werkte ving hij het op. 'Dat is de speculaas die ik voortaan ga maken, dacht ik toen ik het proefde. De smaak en de kleur, alles klopte.' Het afgelopen jaar sleutelden de bakkers een heel klein beetje aan de receptuur. Met succes, blijkt nu.

'In de loop der jaren leer je het één en ander en pas je soms wat aan. De smaakbeleving van mensen wordt ook anders, minder zoet en minder zout', vertellen vader en zoon. Maar wat maakt het speculaasje uit Warnsveld nou anders dan alle anderen? 'De kruiden bepalen de smaak. Juist de specifieke kruiden die wij gebruiken maken het speculaasje zo apart, laten we het daar maar op houden.'

Om welke kruiden het precies gaat laten de bakkers niet los. 'Dat is natuurlijk bakkersgeheim.'