Ede krijgt diervriendelijke verlichting

Verlichting die ideaal is voor vleermuizen en andere dieren, maar ook voor fietsers in de spits. Voor de in aanbouw zijnde wijk bij de oude Frisokazerne in Ede ontwikkelt Lightwell zulke armaturen, die zich aanpassen aan de rijke fauna van de Veluwe, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De verlichting volgens het bedrijf door de slimme technologie eenvoudig te bedienen door de gemeente Ede. De armaturen komen te hangen in straten van De Kazerneterreinen, zoals het nieuwbouwgebied genoemd wordt. Hier zal het in de spits druk zijn met fietsers en ander verkeer. In de nacht is dit een ander verhaal. Dan hebben nachtdieren vrij spel, want het terrein van de voormalige kazerne ligt aan de rand van de Veluwe. De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwe wijken in balans zijn met het natuurgebied.

Diervriendelijk

Door het op afstand te besturen systeem kan de gemeente Ede in de spits dit ‘gewone’ licht (ongeveer 3000 kelvin) instellen. ’s Nachts schakelt de gemeente naar de diervriendelijke variant (2200 kelvin). 'Het diervriendelijke licht is warm, een beetje amberkleurig', vertelt verkoopdirecteur Virgil Warnars van Lightwell, die meteen een voorbeeld geeft van een diersoort die hiervan profiteert. 'Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vleermuizen die in het gebied voorkomen veel last hebben van normale LED-verlichting, maar veel minder van de verlichting die wij daar op gaan hangen.'

Warnars benadrukt dat de innovatieve verlichting niet vreet aan de verkeersveiligheid. 'Verkeersveiligheid staat altijd voorop. Dit is een verantwoorde oplossing waarbij het mes snijdt aan twee kanten.'

'We kunnen de verlichting snel aanpassen op wetenschappelijk voortschrijdend inzicht. De lichtsterkte kan heel eenvoudig afgesteld worden en we zijn in staat om op een ingenieuze manier lichtkleuren te mengen.'

Klaar voor de toekomst

Zowel bij de gemeente Ede als in de wetenschap is er steeds meer aandacht voor de onder druk staande wildstand op en rond de Veluwe. De wetenschap rondom verlichting en de leefwereld van dieren staat in de kinderschoenen, maar is wel aan een opmars bezig.