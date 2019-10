Overval casino: politie zoekt vloekende mannen met Haags accent

De politie is op zoek naar twee mannen die maandag 1 juli vroeg in de ochtend het casino High Five in Berg en Dal hebben overvallen. Opvallend: ze spraken met een stevig Haags accent en riepen veelvuldig 'kanker'. Dat vertelden medewerkers van het casino die slachtoffer van de overval werden aan de politie.

door Rob Haverkamp

Dat de overvallers zo stevig vloekten werd dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Ook in Bureau GLD is er deze woensdagavond aandacht voor de overval op het casino.

De twee mannen - één met een groot mes, de ander met een koevoet - gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Hoeveel precies is niet bekend, maar wel dat het om duizenden euro's moet gaan. Volgens de politie waren ze ook verdacht goed op de hoogte van de situatie in het casino.

'Ik geef je een kogel'

Eén van de twee medewerkers die het slachtoffer wordt van de overval is achter de koffiebar bezig als de twee mannen binnen stormen. De medewerkster werd direct met het mes bedreigd en moest op de grond gaan liggen. Ze werkte er net een week en is na de overval ook onmiddellijk gestopt bij het casino.

Opsporing Verzocht toonde bewakingsbeelden van de overval (tekst gaat verder onder de video):

Waar de man met het mes overduidelijk de agressiefste was en dingen riep als 'ik geef je een kogel', probeerde de man met de koevoet de slachtoffers gerust te stellen door steeds te zeggen 'wees niet bang, er gebeurt niets'. Het gaat om twee blanken mannen die zich uit de voeten maken door een hek waar ze een gat in geknipt hadden. Getuigen hebben ze nog gezien tijdens hun vlucht.

Gemaskerde brandstichters

Behalve de overval op het casino besteden zowel Opsporing Verzocht als Bureau GLD ook aandacht aan de brandstichting in een bedrijfspand aan de Rouwenboschweg in Nijmegen. De politie is op zoek naar drie mannen met bivakmutsen op die woensdagochtend 18 september het bedrijventerrein oplopen waarna kort daarop de hele boel in brand vliegt.

Opsporing Verzocht toonde bewakingsbeelden van de brandstichters (tekst gaat verder onder de video):

De schade aan het pand van de autohandelaar is enorm en de onrust op het bedrijventerrein groot. Op Westkanaaldijk woedden in ruim een jaar tijd circa vijf branden bij sloopbedrijven en autohandelaren. Bovendien was het de tweede keer bij dit bedrijf.

Bureau GLD is woensdagavond vanaf 20.20 uur te zien op TV Gelderland (elk uur herhaald), met daarin aandacht voor beide zaken en meer. Waaronder een overval op een supermarkt in Apeldoorn en jacht op champagnedieven.

