Gelredag 26 oktober: 024 Geschiedenisweekend, Nijmegen

Het is een goede traditie dat Nijmegen in oktober één weekend bol staat van de historische activiteiten. Dit jaar sluit de Gelredag aan bij het 024 Geschiedenis weekend in de oudste stad van Nederland. Vanaf 10.00 uur opent het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel speciaal haar deuren voor de bezoekers van de Gelredag. Daar is de hele maand de tentoonstelling 'Zij/Hij in Nijmegen: Voorbij de Stereotypen' te zien.

Om 10.15 uur kunnen bezoekers getuige zijn van een Romeinse bruiloft. Acteurs laten in een half uur zien welke rituelen er tweeduizend jaar geleden waren als een man en een vrouw in het huwelijk traden. Of kon een man toen ook al trouwen met een man? De hele ochtend zijn er op het plein Romeinse spelletjes te doen.

Later in de ochtend en tijdens de middag zijn er nog tal van lezingen en stadswandelingen door studenten en docenten van de Radboud Universiteit Nijmegen die verbonden zijn met het landelijke thema van de 'Maand van de Geschiedenis: Zij/Hij'. Bovendien houdt Martijn Vermeulen speciaal voor deze Gelredag een extra stadswandeling over de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. Deze start om 11.30 uur, uiteraard ook vanaf de Mariënburgkapel.

Lees hier de column van hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven:

''Wat is het geworden: jongen of meisje? Dat is vaak de eerste vraag wanneer een kind geboren is. Waarom willen we dat eigenlijk weten? Maakt het iets uit? Ja, zeker wel. Achter die simpele vraag zit een wereld van veronderstellingen over te verwachten eigenschappen, taken en levenslopen van jongens en meisjes. Die veronderstellingen projecteren we niet alleen op nieuwe generaties, maar ook terug op het verleden. Terecht? Dat is nog maar de vraag. In deze editie van 024 Geschiedenis gaan we op zoek naar alternatieven voor de stereotype tweedeling in zij/hij. Mannen als machthebbers? Niet altijd. Denk maar eens aan de beroemde keizerin Theophanu aan wie we de Sint-Nicolaaskapel te danken hebben. Vrouwen die sieraden dragen? Niet altijd. De opgegraven middeleeuwse skeletten met sieraden uit Lent blijken van mannen te zijn. We maken kennis met ondernemende vrouwen en zorgende mannen. Met vrouwen op de barricades en mannen in jurken. Vrouwen en mannen van ruim dertig Nijmeegse organisaties werkten eendrachtig samen om dit historische weekend over stereotypen in de Nijmeegse geschiedenis mogelijk te maken. Kijk, lees, luister, doe mee... en laat u verassen!''