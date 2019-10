Gelredag 19 oktober: Heerlijkheid Leur

In het hart van het Land van Maas en Waal ligt de Heerlijkheid Leur, een landgoed dat al sinds 1748 in particulier bezit is. Langs de zwierige landwegen staan oude lindebomen, de weilanden staan vol kruiden en klaver en in de bossen hoor je de specht en de koekoek. Iemand schreef ooit eens: ''De wereld heeft er zijn pas vertraagd...''. Deze oase van rust en gemoedelijkheid is een prachtige plek om te wandelen en te genieten van de oude bomen langs de lanen en monumentale gebouwen.

Te midden van dit parkbos vinden we geen kasteel, maar een sober, statig landhuis met classicistische motieven. Het huis werd gebouwd in 1778. Het landgoed de Heerlijkheid Leur telt ruim 250 hectare en is nog altijd in bezit van dezelfde familie. Een eind verder ligt het gehucht Leur, met een prachtige kerk uit de 13e/14e eeuw. Het bijzonder van deze kerk zijn enkele originele muurschilderingen uit de 15e/16e eeuw. Naast de kerk staat een geheimzinnige heuvel. Waarschijnlijk is het een motte, een kunstmatige opgeworpen heuvel waar een houten burcht op stond. Mogelijk is de motte aangelegd in de 11e eeuw, in opdracht van de aartsbisschop van Keulen. Later is de heuvel gebruikt als vliedberg, een vluchtplek voor bevolking en vee tijdens overstromingen.

Tijdens deze Gelredag worden bezoekers ontvangen in het gebouw de Maalderij met een kopje koffie of thee. Baren Otto van Verschuer heet iedereen welkom en geeft een korte introductie over het verhaal van de Heerlijkheid Leur, hij is de bewoner van het landgoed. Na afloop van zijn verhaal kunnen bezoekers mee met een rondleiding naar de middeleeuwse kerk of met een gids op zoek naar de mysterieuze motte. Beide rondleidingen duren een half uur en na afloop is er de mogelijkheid om ook met de andere gids op pad te gaan.