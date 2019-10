Zwembadprotest: in zwembroek naar de gemeenteraadsvergadering

Een groep Zettenaren is dinsdagavond in badkleding naar de raadsvergadering van Overbetuwe gekomen. Op de agenda stond de bespreking van hun geliefde zwembad. Er bestaan grote zorgen over de toekomst van het lokale bad.

door Sven Strijbosch

De gemeente Overbetuwe besloot onlangs een nieuw zwemcomplex te bouwen voor 22 miljoen euro in een andere kern van de gemeente: Elst. De gemeentelijke exploitatiesubsidie voor het zwembad in Zetten stopt per 2023.

Warm hart voor zwembad

Zettenaren zijn bang dat ze straks aan het kortste eind trekken en in Elst moeten gaan zwemmen. ‘Het college lijkt aan te sturen op één zwembad, omdat in de Kadernota 2020 wel geld is vrijgemaakt voor een nieuw zwembad in Elst, maar niet voor het zwembad in Zetten’, zo zei de lokale GroenLinks-fractie eerder. Niet handig, zo erkent verantwoordelijk wethouder Wijnte Hol (Financiën) nu.

In de gemeenteraad lijkt inmiddels brede steun voor het behoud van een zwembad in Zetten. Wethouder Hol liet zijn zwembroek uit de jaren '80 zien tijdens de raadsvergadering. 'Ik heb in het Zettense zwembad mijn zwemdiploma's gehaald. Ik draag het bad dan ook een heel warm hart toe', stelt hij. Zo ook een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Discussie met buurgemeente

En dus kan er gesproken worden over het doorzetten van de subsidie aan het zwembad in Zetten. Maar niet te vroeg, zo waarschuwen verschillende raadspartijen. De subsidie loopt immers nog tot 2023 en er is nog discussie met buurgemeente Neder-Betuwe.

In Neder-Betuwe is geen zwembad, waardoor een derde van de 70.000 bezoekers van het bad in Zetten bestaat uit Neder-Betuwenaren. Die gemeente laat echter weten dat ze nu nog geen aanleiding ziet geld bij te leggen.

Dat is wel de wens uit Overbetuwe. Door nu toezeggingen te doen wordt Neder-Betuwe in een té comfortabele positie gebracht, merkte onder meer raadslid Ard op de Weegh van de lokale partij BOB op.

'Het zit hoog'

De bezorgde Zettenaren gingen in ieder geval met een positief gevoel naar huis. 'We zijn heel blij met wat we vanavond gehoord hebben', zegt Barry Teunissen van de dorpsraad. Of de bezoekers met badkleding daaraan hebben bijgedragen? 'Ja, het zit in ieder geval hoog in Zetten', besluit hij.

Zie ook: