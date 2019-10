Aanwinst Vitesse Eli Dasa: 'Cruijff ontmoeten was hoogtepunt in mijn leven'

door Richard van der Made

Een kleine week is Eli Dasa nu speler van Vitesse. Hij loopt dus ook al enkele dagen rond op het nog altijd moderne en fraai gelegen onderkomen van Vitesse op Papendal. En zoals de meeste nieuwe spelers het zijn, is ook de 26-jarige Dasa onder de indruk. 'Het is hier een paradijs voor een voetballer. Alles wat je wil, is beschikbaar. Voor een sportman zijn er geen excuses meer.'

Gewerkt als een gek

De rechtsback verlengde zijn contract niet bij Maccabi Tel Aviv, was dus transfervrij maar zat al wel bijna drie maanden zonder club. De toptransfer van Vyacheslav Karavaev naar Zenit Sint Petersburg maakte de weg echter vrij voor Dasa om zijn geluk in Gelderland te beproeven. 'Ik heb dit seizoen alleen twee keer voor de nationale ploeg gespeeld. Daar moest ik mezelf ook laten zien van Vitesse. Directeur Mo Allach zei toen hij belde: 'We willen jou halen, laat het maar zien.' Ik heb gewerkt als een gek. Later bekeken ze me nog een keer. Dat is niet makkelijk als je geen club hebt.'

Attractief en open

Dasa ziet zijn avontuur in een ander continent als een interessante uitdaging. 'Spelen in Europa is van een ander niveau en een grote kans om je als speler te laten zien. De Nederlandse competitie staat bekend als één van de beste. Dat komt door de attractieve manier van voetballen. Het is open en gericht op aanvallen. Maar het heeft ook met Nederlanders te maken die in Israël hebben gewerkt', weet de 21-voudig international.

'Amazing job'

Met die woorden doelt hij onder meer op voormalig-Vitesse trainer Peter Bosz die Dasa meemaakte als speler van Maccabi in 2016. 'Eén van de beste coaches in mijn carriere. Hij leerde mij veel en liet je echt nadenken over het spel. Iedereen groeide in die periode. Ik maakte kennis met de Nederlandse voetbalfilosofie. Jordy Cruijff heeft hier als technisch directeur ook een 'amazing' job verricht. Na tien jaar bracht hij de titel terug en daarna ging het succes door. Zijn vader hielp hem daar op de achtergrond bij.'

Ontmoeting Cruijff

De kennis die Bosz eerst bij Vitesse en later in Tel Aviv overbracht op spelers, ontleende de Apeldoorner zelf van zijn grote idool en leermeester Johan Cruijff. Een jaar voor zijn dood bezocht Cruijff, zoals hij dat wel vaker deed, de club waar zijn zoon de technische leiding had. Bosz was er toen coach. Die dagen waren niet alleen voor de Gelderse coach een speciaal hoogtepunt in zijn leven, maar ook Dasa spreekt met superlatieven over die tijd.

Een jong kind

'Toen Peter en meneer Cruijff daar samen op een bankje zaten te praten, dat was zo bijzonder. Bosz luisterde als een jong kind. Ongelooflijk om dat te zien. Ik heb Cruijff ook twee keer mogen ontmoeten. Geen grote gesprekken hoor, want iedereen is dan zo onder de indruk hem te zien. Hij was ontzettend vriendelijk. Eén van de meest bijzondere momenten in mijn loopbaan. Het was een droom die gewoon niet te beschrijven is.'

Komen van de vleugel

Sportieve dromen hoopt Desa nu ook na te jagen bij Vitesse. De nieuweling maakt een zelfverzekerde indruk tijdens het gesprek. 'Mijn kracht is opkomen en aanvallen', zegt hij over zijn kwaliteiten. 'Veel tegenstanders speelden defensief tegen Maccabi. Dan is het verrassend om vanaf de vleugel te komen en zo de aanval te ondersteunen. Daarin was ik één van de 'key-players' van Maccabi.'

Nachtclubs en 40 graden

Hij kijkt eens naar buiten en ziet de grijze luchten. Het miezert ook nog eens boven Arnhem. Net als veel andere buitenlanders die neerstreken op Papendal, moet ook Dasa wennen aan het grillige weer. Maar ook de levensomstandigheden zijn compleet verschillend met wat hij is gewend. 'Tel Aviv bruist altijd. Met de nachtclubs, het strand om de hoek. Er is plezier en het leven is goed. Maar het is er nu ook bijna 40 graden. Dat is veel te heet voor mij. Deze temperaturen liggen mij beter.'

Stress

Dasa zegt zich goed te voelen in Nederland. 'Er is in Tel Aviv ook altijd stress in het verkeer en iedereen lijkt er onder druk te staan. Hier bij jullie is het rustig, voel ik vrijheid. De druk is straks alleen voelbaar op het veld. Vitesse liet mij even de stad zien hier en ik was verrast. Ik zag veel winkels, het zag er allemaal prettig uit.'

Gezonde competitie

De kans is aannemelijk dat de kersverse aanwinst zaterdag direct aan de bak kan tegen FC Utrecht. Zijn concurrent Julian Lelieveld is namelijk geschorst en meer smaken heeft de technische staf niet. Dasa was van die schorsing tijdens het interview nog niet van op de hoogte, omdat Vitesse nog moest spelen. 'Julian is een goede speler en fijne jongen', zegt Dasa. 'Ik denk dat het een gezonde competitie wordt tussen ons. Ja, ik kan spelen want ik ben fit. Wanneer dat is hangt af van de coach.'