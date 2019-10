De groenschool is een begrip in Nijmegen en bestaat 100 jaar

Oud-docenten Frans Nouwens en Geert Tijssen zijn zeker van plan te komen. Beiden zijn lid van de seniorenvereniging en volgen het groenonderwijs nog altijd.

Immens populair

Frans Nouwens gaf van 1974 tot 2000 les in bloemschikken en binden. Die opleiding was toen immens populair. 'In de jaren tachtig en negentig moesten de leerlingen zelfs toelating doen om op school te komen, zoveel aanmeldingen waren er. We hadden leerlingen uit het hele oosten van het land.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Geert Tijssen zat van 1965 tot en met 1968 als leerling op de groenschool die toen nog aan de Voorstadslaan zat. 'Het was een kleine locatie maar wel heel mooi ingericht met een prachtige kas erbij. Het was echt een tuinbouwschool.'

Eerst leerling toen docent

Net nadat Tijssen van school ging, verhuisde de school naar de huidige locatie op de Energieweg, waar ruim drie keer zo veel ruimte is. Toen hij als docent terugkwam zag hij een totaal nieuwe school met een veel betere accommodatie. 'Maar de lessen en de opbouw van het curriculum waren nog hetzelfde als wat ik zelf gevolgd had.'

'Het was een rotzooitje'

Tijssen en Nouwens schrokken zich rot toen zij een aantal jaar geleden langskwamen op de huidige school. De tuin was altijd de trots van de school, maar er was weinig over. Frans Nouwens: 'Het was een rotzooitje. Het onkruid overwoekerde alles.'

Maar Peter Sonnenberg, die als directeur sinds anderhalf jaar aan het roer staat, is vast van plan om de glorie van de oude tuin met wel duizend plantensoorten te herstellen. 'We zijn nu met onze studenten weer vol actief de tuin aan het aanpakken. We leggen nieuwe assortimentstuin aan.'

Terug naar vroeger

Sonnenberg wil weer terug naar de praktijk. 'Ik denk wel eens dat het onderwijs is doorgeschoten naar de theoretische kant. Samen buiten aan het werk zijn, is eigenlijk het mooiste.'