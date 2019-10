Bezichtiging Graem Warrack gebouw

Datum: zaterdag 5 t/m zondag 6 oktober



Tijd: Tussen 12.00 en 16.00 uur. Vanwege de beperkte ruimte in de kamer en de ligging op militair terrein kan slechts in kleine groepjes het museum in tijdsblokken bezocht worden en dient men zich van te voren aan te melden. De bezichtiging met toelichting duurt ongeveer 30 minuten. Dat kan per e-mail naar: B.mouw@outlook.com of per post aan Ben Mouw, Zwolseweg 86, 7315 GN Apeldoorn.

Locatie: Frankenlaan 70, Apeldoorn

Informatie:

Na de slag om Arnhem werden eind september de gewonde Britse, Canadese en Poolse militairen ondergebracht in de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn; deze kazerne was vanwege Market Garden door de Duitse militaire legerleiding hals over kop verlaten; de naam van de kazerne werd vanaf dat moment : Airborne Hospital .

Nadat bleek dat de opmars van de geallieerde troepen tot stand was gekomen, werd de kazerne opnieuw opgeëist door de Duitse legerleiding; alle gewonde militairen inclusief medisch / verplegend personeel werden op transport gesteld naar Duitsland, m.u.v. de commandant, kolonelarts Graeme Warrack, die zich heeft verborgen in een kruipruimte boven in de kast op zijn kamer. Enige weken heeft hij zich daar verborgen gehouden ondanks dat in zijn kamer een Duitse officier z’n intrek had genomen.

op een nacht heeft hij kans gezien te ontsnappen en is via diverse omzwervingen over de Veluwe weer in het bevrijde zuiden van Nederland gekomen en vandaar naar Engeland. De kamer van de kolonelarts is ingericht als museum ter herinnering aan zijn verblijf, terwijl het desbetreffend gebouw zijn naam draagt. Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober wordt deze ruimte m.m.v. de Koninklijke Marechaussee opengesteld voor publiek. Meer informatie leest u op de website van Erfgoedplatform Apeldoorn.