Gemeente West Betuwe heeft nu dan toch een eigen wapen

Het wapenschild was nodig omdat de nieuwe gemeente West Betuwe begin dit jaar is ontstaan na het samengaan van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Elementen van de oude wapens van deze gemeentes komen terug in het ontwerp.

Diploma liet op zich wachten

Het heeft even geduurd voordat het wapen was goedgekeurd. Er is ook met de gemeente gesproken over de wens om een kasteelpoort in het wapen te krijgen. In het oorspronkelijke voorstel van de Hoge Raad van Adel stond deze poort er niet. Het gemeentebestuur van West Betuwe wilde dit juist graag. De poort verwijst naar de kastelen van de gemeente en naar het oorspronkelijke wapen van Lingewaal.

Omdat dit proces wat langer geduurd had kwamen twee vertegenwoordigers van de Hoge Raad persoonlijk het wapendiploma aan de burgemeester overhandigen.

De leden werden onthaald op taart, met natuurlijk de afbeelding van het nieuwe gemeentewapen.