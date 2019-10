Busrit wordt duurder voor 65-plussers in Nijmegen

Voor 65-plussers in Nijmegen wordt de bus pakken duurder. Het is een gevolg van gemeentelijk beleid dat ervoor moet zorgen het openbaar vervoer ook toegankelijk is voor mensen die minder geld te besteden hebben.

door Rob Haverkamp

De gemeenteraad heeft besloten het huidige 65+ busabonnement per januari 2020 af te schaffen. Daar komt een busabonnement voor in de plaats waarmee iedereen met een lager inkomen (tot 130 procent van de bijstandsnorm) in de daluren onbeperkt kan reizen met de bus. Zo'n abonnement kost 15 euro per jaar. Het huidige abonnement voor 65-plussers kost een tientje per jaar.

Nijmeegse 65-plussers reageerden boos op de gemeente toen die met de plannen kwam zoals die nu doorgevoerd gaan worden. Ze protesteerden tegen het voornemen. 'Er was natuurlijk wat onrust onder de mensen die 65-plus zijn', erkent wethouder Renske Helmer. De ouderen haalden bijna 1400 handtekeningen op, maar dat heeft uiteindelijk niet mogen baten.

39 euro duurder voor de meeste 65-plussers

Door het nieuwe beleid kan een deel van de 65+'ers geen gebruik meer maken van het abonnement. De gemeente schat in dat ruim een kwart (ongeveer 7300 mensen) van de totale doelgroep 65+ een inkomen heeft tot 130 procent en nog wel gebruik kan maken van het abonnement. Voor de overige groep 65+ers van ongeveer 18.700 mensen, komt Connexxion met een alternatieve 65+ regeling.

Dat alternatief biedt hetzelfde voordeel als het minima-abonnement, maar dan voor 49 euro per jaar. Iedereen kan dit abonnement aanschaffen, ook inwoners buiten de gemeente Nijmegen. De organisatie van dit abonnement gaat buiten de gemeente om. De wethouder wijst er nog even op dat het gemeentelijke abonnement niet geld voor de studenten die Nijmegen zoveel kent, omdat die al een eigen OV-kaart hebben.

Het gebied waar de abonnementen gelden (kaart: gemeente Nijmegen)

Drukte verwacht

Voor het busabonnement voor minima is vanaf 2020 ruim een miljoen euro beschikbaar. Als meer mensen gebruik van gaan maken dan verwacht, loopt de gemeente het risico dat het budget overschreden gaat worden. Vanaf maandag 18 november wordt begonnen met het opladen van de eerste abonnementen.

Omdat de gemeente drukte verwacht, worden tussen 18 november en 13 december twee extra oplaatpunten geplaatst, naast het oplaadpunt op het Centraal Station. Een daarvan komt bij de Stadswinkel en het andere bij Steunpunt in Dukenburg. Voordat het opladen van start gaat krijgen alle 65+ers in Nijmegen een brief over de verandering per 2020. Ook alle bij de gemeente bekende minima krijgen een brief over de regeling.

