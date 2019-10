Kinderboekenweek voor de 65e keer van start

Het thema van dit jaar is Reis mee! en gaat, zoals de titel al doet vermoeden, over vervoer. Om kinderen te enthousiasmeren zullen er niet alleen maar boeken gelezen worden. Zo kunnen kids in Arnhem bijvoorbeeld zelf vervoersmiddelen bouwen, musicals bekijken en naar verhalen luisteren.

In Brummen komen schrijvers langs de scholen en kunnen kinderen workshops volgen en in Nijkerk is er een meet en greet met een piloot, fietsenmaker en machinist. Daarnaast is er ook een speurtocht langs etalages en wordt een lied geoefend dat speciaal door Kinderen voor Kinderen voor de Kinderboekenweek is gezongen.

'Week' duurt tien dagen

De week, die eigenlijk tien dagen duurt, eindigt op 13 oktober. Net als bij de volwassen variant is er een boekenweekgeschenk geschreven die je cadeau krijgt bij de aanschaf van minimaal 10 euro aan kinderboeken.

Astrid Herder van de bibliotheek in Nijkerk vertelde op Radio Gelderland over de Kinderboekenweek: