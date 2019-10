Opnieuw drugspand gesloten in Huissen

Burgemeester Josan Meijers (PvdA) heeft dinsdag opnieuw opdracht gegeven voor het sluiten van een woning, ditmaal aan de Paterastraat in Huissen. De politie trof er op 16 augustus wietplanten in een kwekerij aan en ook nog een kwekerij in aanbouw.

door Rob Haverkamp

De woning aan de Paterastraat gaat voor één maand dicht. 'Illegale hennepteelt is een onverantwoordelijke manier om te proberen om snel geld te verdienen', zegt burgemeester Meijers. 'Zo’n kwekerij kan namelijk brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing veroorzaken en is daarmee een groot gevaar voor bewoners en omwonenden'.

De burgemeester waarschuwt dat het bovendien voor de mensen die zich met de illegale teelt inlaten ook vaak slecht uitpakt. Meijers: Je krijgt een strafblad, je moet je woning uit en je wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten van de energieleverancier.'

Steeds vaker meldingen

Ze roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. 'Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de illegale kwekerijen zitten. Gelukkig komen er steeds vaker meldingen binnen bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Zo zorgen we er met elkaar dat Lingewaard veilig blijft.' In juli sloot de burgemeester nog een woning aan de Vijzelstraat in Huissen.

Gemeente: check de achtergrond van huurders

Lingewaard waarschuwt dat ook mensen die hun huis verhuren, zich bewust moeten zijn van de risico’s. De verhuurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt, dus ook voor eventuele illegale praktijken.

