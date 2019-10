'Blijf met je handen van het Wijchens Meer af', zeggen meer dan 2100 Wijchenaren

In mei dienden ruim 650 Wijchenaren zienswijzen in tegen het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer', omdat ze het niet eens waren met de visie voor hun geliefde woongebied. De kritische burgers vreesden voor natuurschade door bebouwing van de meeroever. Vanwege de kritiek kwam het college vorige maand met nieuwe plannen, maar omdat bebouwing nog steeds wordt toegestaan, begonnen inwoners een petitie.

Ruim 2100 handtekeningen

‘In de rest van Wijchen is genoeg ruimte om te bouwen. Waarom moet dat op het meer?’, vraagt Roos Verhaak zich af. Verhaak is een verontruste inwoner die samen met een groepje andere Wijchenaren de petitie startte. Inmiddels is de smeekbede al meer dan 2100 keer ondertekend. ‘Dieren gaan weg, planten gaan kapot én bomen worden gekapt. We raken op deze manier een stukje natuur kwijt dat we juist moeten koesteren.’

Hoewel verantwoordelijk wethouder Geert Gerrits blij is dat het onderwerp enorm leeft, heeft hij toch wat moeite met de inhoud van de petitie: ‘Iedereen mag zijn mening hebben, maar het idee wordt gewekt dat we de natuur vernietigingen en dat het hele meer wordt volgebouwd. Dat is totaal niet de intentie.'

'Mensen zijn geschrokken'

‘Dit bevestigt dat het alle Wijchenaren aan het hart gaat en dat je er als de politiek, zoals de petitie stelt, met je handen vanaf moet blijven’, meent Björn Derksen, fractievoorzitter van het CDA. De partij voert hij sinds vorige maand de campagne ‘Behoud Wijchens Meer’. ‘Zo'n petitie wordt dan ook door heel Wijchen ondertekend: niet alleen mensen uit het centrum, ook de dorpskernen tonen hun steun.'

