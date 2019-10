Docent Politieacademie vrijgesproken van omkoping

Een 63-jarige docent van de Politieacademie in Apeldoorn is dinsdag vrijgesproken van omkoping. De rechtbank acht niet bewezen dat de Varssevelder in zijn functie geld zou hebben gevraagd om te bemiddelen bij een nieuw studentenhuisvestingscomplex in Apeldoorn.

Tegen de man was een werkstraf van veertig uur geëist. De specialist verhoortechniek zou een medewerker van een bouwbedrijf in februari en maart 2017 om 100.000 euro hebben gevraagd. In ruil voor het bedrag zou hij voor het bouwbedrijf bemiddelen bij het nieuwe complex voor de politieacademie in Apeldoorn. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen gerechtvaardigd en had de man in de kwestie anders moeten handelen, maar is het niet bewezen dat de man in zijn functie als medewerker van de politieacademie iets zou doen of nalaten.



De rechtbank neemt tevens mee dat het initiatief voor het politiehotel vanaf begin af aan bij de medewerker heeft gelegen. Uit het dossier blijkt dat de Varssevelder transparant is geweest over zijn intenties en zijn leidinggevenden hierover heeft geïnformeerd. Ook was hij bereid zijn functie op te geven, waardoor de belangenverstrengeling weggenomen zou worden. De rechtbank vindt het voldoende grond om de man geen straf op te leggen en hem vrij te spreken.

