Riviercruiseschepen kunnen weer aanleggen in Zaltbommel

De beheerder van de haven is blij dat de haven is uitgebaggerd en dat ook de kademuur wordt aangepakt: 'Sinds de haven is uitgebaggerd is het een stuk drukker geworden. Door het lage water konden schepen vorig jaar niet aanleggen. Als de haven niet uitgebaggerd was, hadden we dit jaar geen enkele passant gehad.', aldus Theo Lambooij, voorzitter van de watersportvereniging de Golfbreker.

'Veel belangstelling voor aanleggen riviercruises'

'Het is goed dat nu de beroepskade wordt aangepakt. Veel rederijen hebben belangstelling om met hun cruiseschepen aan te leggen in Zaltbommel. Met de nieuwe kade kunnen de rolstoelen ook makkelijker het schip af.', zegt Lambooij. Hij is niet bang dat de Waalstad onder de voet gelopen wordt door cruisetoeristen. 'Het is goed voor de gemeenschap, want de bezoekers geven ook geld uit in de stad. Het aantal toeristen houden we in de hand, doordat we op afspraak werken en de ligplaatsen verhuren. Schepen kunnen niet zo maar aanleggen in de haven.'

'Weer alle ruimte voor grote passagiersschepen'

De gemeente heeft fors geïnvesteerd in de haven en de nieuwe kademuur. Wethouder Adrie Bragt: 'Het was al in 2015 duidelijk dat de oude keerwand aan vervanging toe was. De nieuwe keerwand kan vele tientallen jaren mee. Dat is mooi, want samen met de aanleg van walstroom en het uitdiepen van de Zaltbommelse haven dat onlangs is afgerond, geeft dat grote passagiersschepen tot zon 110 meter lengte weer alle ruimte en goede voorzieningen om in Zaltbommel aan te leggen.' De werkzaamheden worden naar verwachting in januari volgend jaar afgerond.