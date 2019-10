Verwoeste Ochtense kerk herbouwd als maquette

Cees Verhaaf (55) werkte aan de hand van een plattegrond, oude ansichtkaarten en een paar oude foto’s van de verwoeste kerk het monumentale pand tot in detail uit. Hij werkte er ongeveer 70 uren aan gedurende zes maanden. Als materiaal gebruikte hij onder ander meubelmakers- en ribbelkarton, aluminium, spelden, satéprikkers, hout en ijzer.



Bijzonder gebouw

De kerk zoals die er tot 1944 uitzag, werd gebouwd in 1884 in Romaanse/Byzantijnse stijl door aannemer Van Doorn voor de som van 15.850 gulden. Voor die tijd stond er een middeleeuwse kerk met een laag schip en een hoog koor; die was zo bouwvallig dat men besloot de oude kerk af te breken, met uitzondering van de toren uit de 12de eeuw. De onderzijde van de toren bestond uit bakstenen kloostermoppen overgaand in tufsteen. De traptoren tegen de toren had afwisselende lagen baksteen en tufsteen, ook wel speklagen genoemd.



Verwoesting

De kerk lag aan de Molendam, die toen nog de Dorpsstraat heette en met een flauwe bocht om de kerk heen liep. In de periode september 1944 tot mei 1945 werden kerk en toren zo verwoest dat de rijkscommissie van monumentenzorg besloot deze niet meer op te bouwen. Wel betreurde de commissiej het dat wat er nog van overeind stond in de zomer van 1945 al was gesloopt zonder de commissie daarvan op de hoogte te stellen.



Van idee naar uitwerking

Het idee van het Comité 4/5 mei Ochten om een maquette te laten maken van de voormalige Ochtense kerk ontstond omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de inwoners van het dorp moesten vluchten en na terugkomst de verwoeste kerk zagen.