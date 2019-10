Vrouw in top Ziekenhuis Rivierenland

De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland heeft Wendy Bosboom per 1 januari 2020 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Ze is neuroloog en op dit moment werkzaam in het OLVG in Amsterdam en het Zaans Medisch Centrum. Zij volgt bestuursvoorzitter Paul Verploegen op die per 1 januari met pensioen gaat.

Wendy Bosboom gaat in de Raad van Bestuur - naast voorzitter Marc Hendriks - de zorginhoudelijke portefeuille behartigen. De Raad van Toezicht over haar benoeming: "We zijn ervan overtuigd dat we met Wendy de gewenste complementariteit in de Raad van Bestuur hebben gevonden en dat we met haar komst wederom een sterke, toekomstbestendige Raad van Bestuur vormen. We wensen Wendy van harte welkom en veel succes in ons ziekenhuis."



Wendy Bosboom: "Mijn hart ligt bij vernieuwing van patiëntenzorg. In Ziekenhuis Rivierenland wil ik daaraan graag een bijdrage leveren en ik kijk uit naar mijn start in het ziekenhuis."



Paul Verploegen stopt met ingang van het nieuwe jaar zijn loopbaan in het ziekenhuis en daarmee zijn rol als bestuursvoorzitter. Hij heeft ruim twintig jaar voor Ziekenhuis Rivierenland gewerkt, waarvan de laatste tien jaar als bestuurder.