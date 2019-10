Drukbezochte stille tocht Putten om weggevoerde mannen te herdenken

Door Ellen Kamphorst

De stille tocht is een initiatief van de Stichting Samen Verder Putten. Zij organiseren al langer activiteiten rondom de razzia, maar deze stille tocht is nieuw.

Jonge generaties

De stichting wil jongere generaties betrekken bij de oorlog en zoekt verbinding. Zo ook met het Duitse Ladelund, een plaats waar een afschuwelijk werkkamp stond waar veel Puttenaren terecht zijn gekomen.

Burgemeester Manfred Oechsle van Ladelund spreekt met tranen in zijn ogen de menigte op het station toe: 'Ik schaam mij diep voor wat Putten is aangedaan in de oorlog.' Oechsle onderschrijft de doelstellingen van de stichting: 'We moeten samen verder, ik heb veel vrienden in Putten.'

Hoop

Ook voorzitter van de Stichting Samen Verder Michel Kooij heeft de tranen in zijn ogen als hij na afloop vertelt over het succes van deze nieuwe herdenking. 'Ik heb heel veel contact met mensen in Ladelund en als je je realiseert dat het zwaar getroffen Putten vijf jaar na de oorlog al de eerste Duitsers uitnodigde, dan geeft mij dat veel hoop.'

Op 2 oktober is de officiële herdenking in Putten, waar ook prinses Beatrix is. Omroep Gelderland zendt die herdenking vanaf 17.20 uit.

