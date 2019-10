Dieren niet dupe van massaal boerenprotest

'We begonnen met een groepje van 25 boeren bij elkaar en dit is het resultaat', zegt Meike Lubbers, die in totaal 110 Achterhoekse agrariërs mobiliseerde voor het vertrek vanuit Silvolde. 'Wij worden steeds verder in het verdomhoekje gedrukt en de grens is wel een keer bereikt', vertelt de initiatiefneemster. 'Dat willen we duidelijk maken vandaag.' Voor LTO-bestuurslid André Wikkerink uit Sinderen was de bezetting van een varkenshouderij door dierenactivisten in Den Bosch de druppel om de actie te steunen: 'Het zal je maar gebeuren dat je bedrijf bezet wordt. Uit de naaste omgeving hebben we daarna ook positieve reacties gekregen, dus het heeft twee kanten, maar dat was wel de druppel.'



Desondanks worden dieren dinsdag niet de dupe van de actie. 'Mijn vader en opa zorgen voor de boerderij, want dat gaat allemaal door', vertelt Tobi Venhoeven uit Azewijn. Hij hoopt in de toekomst de boerderij van zijn familie over te nemen, maar geeft aan dat uitspraken over het stikstofbeleid en andere politieke discussies hem onzeker maken over de toekomst. 'Ook onze generatie wil graag verder', aldus Venhoeven. 'Maar als het zo doorgaat weten we niet waar het schip strandt.'



Vlag als protestsymbool

De delegatie uit Silvolde kwam rond het middaguur aan bij het stadion van ADO Den Haag. Vanaf daar zijn ze met pendelbussen vervoerd richting het Malieveld, waar de meegenomen Achterhoekse vlaggen vervolgens gaan wapperen. 'Die vlag typeert wel de boeren en de boerenmentaliteit', vindt Lubbers, die hoopt de beeltenis veel terug te zien in de Hofstad: 'Wij hebben hem in ieder geval mee.'