Champagnedieven actief in meerdere supermarkten

Op 4 december 2018 stelen deze twee mannen meerdere scheermesjes in een supermarkt in Warnsveld. Ze lopen naar het schap met hygiëneproducten en stoppen meerdere scheermesjes in het mandje. Als de kust veilig is, stoppen ze de producten in hun jas en rekenen vervolgens alleen een fles water af.

Bekijk de beelden



Een paar maanden later worden de twee wederom in de winkel gespot. Dit keer hebben ze het gemunt op champagne. Een van de verdachten pakt meerdere champagneflessen uit de schappen en stopt ze in een winkelmandje. In een ander gangpad worden de flessen in hun broek of jas gedaan, want als de mannen weglopen, is het mandje leeg.

Meervoudige diefstal

Hier laten ze het niet bij. De mannen halen dezelfde truc ook uit in een supermarkt in Zwolle en Raalte. De schade loopt in de honderden euro’s.

De politie hoopt op jouw hulp bij deze meervoudige diefstal. Bel 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. De zaaknummers zijn: 2018557542, 2019332596, 2019320109 en 2019332004. Je kunt ook dit tipformulier invullen.