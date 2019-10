Meer dan 200 kaarten voor Market Garden-veteraan Sandy Cortmann

Het televisieprogramma 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 volgde de veteraan op de voet tijdens de 75ste herdenkingsweek van Operatie Market Garden. Het publiek was gecharmeerd van Sandy.

Handsome chap

De redactie kreeg daarom veel vragen binnen of ze een kaartje mochten sturen naar deze 'handsome chap' zoals Sandy zichzelf noemt. Dus besloot het oorlogsplatform 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 een kaartenactie te starten. En met succes. Er zijn al 226 kaarten binnengekomen.

'Het is ontzettend gaaf dat veel mensen de moeite hebben genomen om een kaartje te sturen aan Sandy', vertelt social media-redacteur Sanne Pauwelsen. 'De kaarten komen niet alleen uit Gelderland, maar ook uit andere provincies. Eentje komt zelfs uit Zweden!'

Tekst loopt onder de foto door.

Daarnaast komen mensen even naar de omroep om hun ervaring te delen met de Schot. Zo ook Clarence en Kees Zwart uit Huissen. 'Wij stonden vooraan toen Sandy landde op de Ginkelse Heide', vertelt Clarence.

Sandy grapt in zijn video's over 'what a handsome chap', ik dacht: ik schrijf in de kaart in mijn beste Engels, dat deze handsome Arnhemse girl het leuk vond om hem te ontmoeten.' Clarence wilde zeker weten dat de kaart goed aankwam en reden ze even langs de omroep.

Operatie Market Garden

Als 22-jarige meldde Sandy zich in 1944 als vrijwilliger aan voor een geheime missie. Het bleek om Operatie Market Garden te gaan. Zijn kameraad Gordon Matthews sneuvelde al op 20-jarige leeftijd in de strijd.

Sandy bezocht vorige week voor het eerst Matthews' graf in Oosterbeek. Eerder gaf hij al aan: 'Ik wilde gewoon de graven zien van mijn vrienden die hier gesneuveld zijn. Dat was de belangrijkste reden voor mijn komst naar Nederland.'

Sandy Cortmann drinkt op kameraad Gordon Matthew bij zijn graf in Oosterbeek.

Veel narigheid meegemaakt

De veteraan maakte tijdens de Slag om Arnhem zoveel narigheid mee dat hij decennialang niet de behoefte had terug te gaan naar Nederland. Maar 75 jaar later wilde hij toch een kijkje nemen. 'Ik zie het als een afronding van mijn leven en om de geesten van Arnhem eindelijk te laten rusten', zegt Cortmann.

De veteraan werd elektricien en trouwde op jonge leeftijd met zijn vriendinnetje Joan. Ze kregen samen twee kinderen. Sandy overleefde zijn kinderen en vrouw. Hij woont in een verzorgingstehuis in Aberdeen en heeft geen familie meer.

De Schot keerde nooit terug naar Nederland. Hij had het geld er niet voor, maar hij stond ook niet geregistreerd. Bob Crocker, voorzitter van de veteranenclub, ontdekte Sandy bij toeval. 'Een agent belde mij. Hij moest een zaak afhandelen over lokale jongeren en ordeverstoring bij het huis van ene Sandy Cortmann. Die agent vertelde dat Cortmann een oud-lid was van het parachuteregiment en Market Garden-veteraan was', vertelt Crocker in een regimentkrant.

Cortmann stond niet officieel geregistreerd als onderdeel van Operatie Market Garden. Via het archief van het museum in Duxford werden wel verwijzingen gevonden naar Sandy en de Tweede Wereldoorlog. Cortmann staat zelfs op een bekende foto uit de Slag om Arnhem.

Wil je een kaartje sturen? Stuur dit dan naar:

Omroep Gelderland

T.a.v. Sandy Cortmann

Postbus 747

6800 AS Arnhem